A pocos días para que comience el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y la expectativa crece en cada rincón del planeta. Entre los grupos que prometen emociones desde el arranque aparece el E, una zona que mezcla historia, ambición y una incógnita capaz de alterar cualquier pronóstico.

Todas las miradas apuntan a Alemania. La selección que supo dominar el fútbol mundial y que levantó cuatro Copas del Mundo llega con una cuenta pendiente. Después de tocar el cielo en Brasil 2014, el gigante europeo atravesó dos golpes inesperados: quedó eliminado en la fase de grupos tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022. Ahora buscará dejar atrás ese período oscuro y volver a ocupar un lugar entre los candidatos.

La historia alemana en los Mundiales habla por sí sola. Con 20 participaciones y cuatro títulos en sus vitrinas, es una de las selecciones más exitosas de todos los tiempos. Además, posee un récord difícil de igualar: disputó ocho finales mundialistas y cuenta con el máximo goleador de la historia de los Mundiales, Miroslav Klose, autor de 16 tantos.

Pero el camino no será sencillo. Ecuador vuelve a escena con una generación que combina experiencia y juventud. La Tri disputará su quinta Copa del Mundo y mantiene un dato que alimenta su ilusión: ganó al menos un partido en cada Mundial que jugó. Con Enner Valencia como símbolo reciente, los sudamericanos quieren repetir o superar la histórica campaña de Alemania 2006, cuando alcanzaron los octavos de final.

Otro rival de cuidado será Costa de Marfil. Los africanos regresan a una Copa del Mundo después de ausentarse en Qatar y llegan con el objetivo de romper una barrera que los persigue desde hace años. A pesar de haber contado con figuras legendarias como Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré y Gervinho, nunca lograron superar la fase de grupos. El Mundial 2026 representa una nueva oportunidad para cambiar esa historia.

La gran novedad de la zona será Curazao. El seleccionado caribeño disputará su primera Copa del Mundo y buscará convertirse en una de las sorpresas del torneo. Su clasificación ya es un hecho histórico para el país y ahora intentará escribir una página aún más grande enfrentándose a rivales de enorme tradición.

Sobre el papel, Alemania parte como favorita para quedarse con el grupo. Sin embargo, Ecuador ya demostró que sabe competir en este escenario, Costa de Marfil tiene herramientas para complicar a cualquiera y Curazao jugará sin la presión de las potencias.

En un Mundial donde cada detalle puede marcar el destino de una selección, el Grupo E promete convertirse en una de las zonas más atractivas de la primera fase. La cuenta regresiva ya comenzó y el sueño mundialista está cada vez más cerca.