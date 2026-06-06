Alemania confirmó su buen momento y derrotó 2-1 a Estados Unidos en el Soldier Field de Chicago, en uno de los amistosos más atractivos de la fecha FIFA. El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann golpeó desde el inicio con un tanto de Kai Havertz, sufrió el empate de Antonee Robinson antes del descanso y terminó asegurando el triunfo en el complemento gracias a una aparición de Leroy Sané. El encuentro sirvió como una exigente prueba para ambos seleccionados a pocos días del comienzo del Mundial 2026.

El partido comenzó de la mejor manera para los europeos. Apenas transcurrido el primer minuto, Joshua Kimmich envió un preciso centro al área y Havertz ganó de cabeza para vencer a Matthew Freese y establecer el 1-0. Sin embargo, lejos de sentir el golpe, el conjunto norteamericano reaccionó y fue creciendo con el correr de los minutos.

La igualdad llegó a los 36 minutos de la primera etapa. Antonee Robinson capturó una pelota en ataque y sacó un remate espectacular para poner el 1-1, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso luego de un tramo favorable para los dirigidos por Mauricio Pochettino.

En el complemento, Alemania volvió a mostrar su jerarquía. A los 57 minutos, Leroy Sané apareció dentro del área y definió de zurda para marcar el 2-1 definitivo. Desde allí, los teutones controlaron el desarrollo y administraron la ventaja hasta el pitazo final.

Más allá del resultado, ambos entrenadores aprovecharon el amistoso para probar variantes y repartir minutos entre varios futbolistas pensando en el debut mundialista. Alemania dejó una imagen sólida y ratificó su candidatura, mientras que Estados Unidos mostró momentos interesantes, aunque deberá corregir algunos aspectos defensivos antes del inicio de la Copa del Mundo.