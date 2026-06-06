El Mundial 2026 reunirá a 48 selecciones de todo el planeta y, como suele ocurrir en cada edición, habrá historias particulares detrás de muchos protagonistas. Entre ellas aparece un dato que llama la atención: varios futbolistas nacidos en Argentina integrarán planteles de otros países y buscarán la gloria representando distintas camisetas en Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los casos más conocidos es el de Hernán Galíndez, arquero de Huracán y actual referente de la selección de Ecuador. Nacido en Rosario, desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol ecuatoriano tras su paso por Universidad Católica. Gracias a su prolongada estadía obtuvo la nacionalidad y fue convocado por primera vez por Gustavo Alfaro. La próxima será su segunda participación mundialista con la Tri.

La selección de Paraguay también contará con varios futbolistas argentinos. Allí aparecen Juan José Cáceres, Alejandro Romero Gamarra y Andrés Cubas, quienes tienen vínculos familiares con el país vecino. Los tres realizaron gran parte de su formación en clubes argentinos antes de optar por defender los colores de la Albirroja.

Los argentinos que no serán argentinos

En el caso de Cáceres, surgió futbolísticamente en Racing y más tarde pasó por Lanús antes de continuar su carrera en Europa. Romero Gamarra, por su parte, se destacó en Huracán y desde hace varios años es una pieza habitual en las convocatorias paraguayas. Mientras tanto, Cubas, con pasado en Boca Juniors y Talleres, incluso representó a la Argentina en juveniles antes de cambiar de selección.

Otro nombre destacado es el de Santiago Giménez, figura de la selección de México. El delantero nació en Argentina cuando su padre, Christian “Chaco” Giménez, jugaba en Boca. Sin embargo, se instaló en territorio mexicano desde pequeño y allí construyó toda su carrera deportiva. Tras brillar en Cruz Azul, dio el salto al fútbol europeo, pasando por Feyenoord y posteriormente por Milan.

La decisión de representar a México fue una elección profundamente personal para el atacante. “Elegí con el corazón. Me siento más mexicano, entonces voy a representar a México”, expresó tiempo atrás. Su crecimiento en las selecciones juveniles y su consolidación en la mayor lo transformaron en una de las principales cartas ofensivas del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Los argentinos que no serán argentinos

Finalmente, uno de los casos más emblemáticos es el de Fernando Muslera. Aunque nació en Buenos Aires, se trasladó a Uruguay siendo apenas un bebé. El histórico arquero construyó toda su identidad futbolística en el país vecino y se convirtió en una leyenda de la Celeste. “Mi sentimiento es cien por ciento uruguayo”, aseguró años atrás en una entrevista con FIFA.

El experimentado guardameta vivirá una nueva aventura internacional tras regresar a las convocatorias de Marcelo Bielsa gracias a su gran presente en Estudiantes de La Plata. Así, junto a Galíndez, Giménez, Cubas, Romero Gamarra y Cáceres, integrará el grupo de futbolistas nacidos en Argentina que buscarán dejar su huella en el Mundial 2026 vistiendo otras camisetas.