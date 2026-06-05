La muerte del Indio, Carlos Alberto "Indio" Solari, sigue sacudiendo a la Argentina y con el paso de las horas se van multiplicando las muestras de cariño y respeto hacia el artista, como también reproduciendo material inédito de uno de los fundadores de “Los Redonditos de Ricota”. Entre tanto material, por la tarde se difundió un audio del cantante en el que saluda especialmente a Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina que se encuentra en Estados Unidos a la espera del inicio del Mundial 2026.

Qué decía el Indio Solari en su último audio para Lionel Messi

Son 43 segundos en el que el “Indio” saluda a Messi como: “Lionel, compatriota”. “Has sido un tesoro deportivo argentino”. “Dios y el Diablo te han dado una destreza increíble. Me has hecho pasar momentos muy divertidos”, expresa con una voz ronca y forzada el fallecido músico.

"Que tal si te ganas un Mundial más. Estás para eso, viejo". El mensaje del Indio Solari a Lionel Messi.

Lo mejor viene en el post data de Solari en el que, en tono cómplice, la pregunta al jugador: “Qué tal si ganás un campeonato del mundo más. Estás para eso, viejo… estás para eso”, finaliza.

Homenaje espontáneo

Además de haber saludado desde la AFA y también en la cuenta personal de su presidente, Claudio Tapia, se espera que el seleccionado tenga un recuerdo especial por el cantante ya que en el grupo de convocados hay varios fanáticos de él.

Mientras tanto, en Plaza de Mayo, los argentinos de manera espontánea comenzaron a reunirse para brindarle la última misa a la leyenda. La "misa ricotera" también tuvo sus réplicas en las principales ciudades del país. Neuquén no fue la excepción: el Monumento a San Martín se colmó de almas para despedir al Indio Solari.