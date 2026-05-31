En el anteúltimo encuentro antes de su debut en el Mundial 2026, Alemania no tuvo piedad y aplastó 4-0 a Finlandia en un amistoso internacional. La Mannschaft, que alineó un mix entre suplentes y titulares, disputó el último partido en su país y no tuvo piedad ante los finlandeses, a los que arrolló con los tantos de Deniz Undav -2-, Florian Wirtz y Jamal Musiala.

No hubo paridad entre dos selecciones de distinta jerarquía y, a pesar de que le tomó 34 minutos abrir la cuenta, los de Julian Nagelsmann abrieron el camino de la mano de Undav, que le puso la cabeza a un centro desde la izquierda de Joshua Kimmich para anotar el 1-0 alemán.

Al comienzo de la segunda mitad llegó el 2-0 gracias a un error gravísimo en el fondo de Finlandia. Se confió en la salida Ville Koski y Undav le recuperó la pelota para cedérsela por el medio a Florian Wirtz, que hizo el tanto más fácil de su carrera al solamente tener que empujarla a la red.

Desde allí, los germanos apretaron el acelerador y llegaron al 3-0 unos minutos después. En un contraataque, el juvenil Lennart Karl le puso un gran pase gol a Undav, que estableció su doblete con una buena definición. No todas fueron buenas para el delantero del Stuttgart, ya que debió salir un poco más tarde por una molestia que generó alguna preocupación en el cuerpo técnico de Nagelsmann.

Para completar la faena llegó el tanto de Musiala, que a los 18 minutos del complemento puso cifras definitivas. Luego de recibir de Aleksandar Pavlović, el volante del Bayern Múnich se acomodó para la zurda y sacó un potente disparo al primer palo que se transformó en el 4-0 final.

Despedida con goleada de una Alemania que llega en una segunda línea de favoritos al Mundial 2026 y en Mainz tuvo una sólida actuación previo a volar hacia los Estados Unidos. La Mannschaft tendrá una prueba más antes de su debut, el 14 de junio ante Curazao, y será justamente ante la selección estadounidense. El cotejo será en el Soldier Field de Chicago el próximo 6 de junio.