La Selección Argentina ya está en Estados Unidos para lo que será la Copa del Mundo 2026. Una nutrida delegación partió en la madrigada, y arribó a Kansas pasada las 13hs.

El sueño de la cuarta ya está en marcha. Jugadores, Cuerpo Técnico, y Staff de la Asociación del Fútbol Argentino ya están en Norteamérica para lo que será el inicio formal de la preparación de cara a la Copa del Mundo. Desde este lunes, los 26 jugadores estarán al servicio de Lionel Scaloni.

El sueño de la cuarta ya está en marcha.

Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, José Manuel López, Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nicolás González, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Thiago Almada son algunos nombres de la delegación que partió desde Buenos Aires en la madrigada del domingo.

Por otro lado, se sumarán a la concertación Lionel Messi y Rodrigo De Paul, futbolistas del Inter Miami de la MLS; y Lisandro Martínez junto a Dibu Martínez que partieron desde Inglaterra.

Argentina hará base en el Sporting KC Training Centre, del club Sporting Kansas City. Ubicado en el centro este de Estados Unidos. Zona que atraviesa en esta época del año entre el calor, la humedad y posibilidad de tormentas fuertes. Además, se hospedará en el Origin, hotel que se inaugura con la delegación argentina y que está a 20 minutos del predio deportivo.

La semana será completa en entrenamientos, y el viernes partirá a Texas donde jugará el sábado su primer amistoso ante Honduras, posteriormente el lunes se dirige a Alabama, para jugar el martes ante Islandia.