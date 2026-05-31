Uruguay dio a conocer su lista definitiva de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá, México 2026. Sin sorpresas y con dos jugadores del fútbol Argentino, el Loco Bielsa va por su tercera cita mundialista como DT, buscando el tercer título para La Celeste.

En Bicicleta por las calles, el “loco” Bielsa actuó en el video donde la Federación Uruguaya de Fútbol presentó a sus 26 jugadores que disputarán el Grupo H con España, Arabia Saudita, y Cabo Verde.

Entre los nombres se destaca la presencia de Federico Valverde, capitán del equipo y jugador del Real Madrid, Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Manuel Ugarte (Manchester United), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) y Darwin Núñez (Al-Hilal).

Dos del fútbol argentino dicen presente: Fernando Muslera disputará su quinto mundial. El arquero de 39 años atraviesa un gran momento en Estudiantes, y vuelve a la selección. Por otro lado, también figura el lateral de River Matías Viña, de irregular actuación en los últimos partidos en el equipo de Coudet.

El debut de la Celeste será contra Arabia Saudita el lunes 15 de junio, en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego, se medirán con Cabo Verde el 21 (también en Miami) y cerrarán la fase de grupo frente a España el 26 de junio (en Guadalajara, México).

Lista completa: