Se pone en marcha el Grupo E de la Copa del Mundo de la FIFA. Desde las 14hs en el Houston Stadium, Alemania se verá con el debutante Curazao.De reojo mira Ecuador, que debuta por la tarde noche ante Costa de Marfil.

El cuatro veces campeón del mundo tendrá el gran objetivo de cambiar la imagen deslucida de los últimos dos mundiales, donde se volvió en primera ronda en Rusia y Qatar. El seleccionado que comanda Julian Nagelsmann muestra una renovada cara en cancha, con figuras destacadas en el ataque como Sané, Musiala, Wirtz y Havertz.

La gran novedad para la competencia es el retorno de Manuel Neuer, quien había dejado la selección, y ahora no solo está en la lista de 26, sino también como titular.

En frente estará Curazao, elenco que disputa su primer mundial luego de hacer una gran presentación en las eliminatorias de Concacaf, consiguiendo el boleto de forma invicta. El plantel cuenta con 25 de 26 futbolistas nacidos en Países Bajos, lo que le dio otro cambio dentro de su funcionamiento y resultados.

Musiala, la figura de Alemania para este mundial

Alemania llega con dos triunfos en la previa: derrotó a Finlandia 4-0 y a Estados Unidos 2-1, mientras que el elenco centroamericano tropezó con Escocia 4-1, y luego se repuso contra Aruba 4-0.

El Grupo E tendrá su segundo juego en el turno de las 20hs, cuando Costa de Marfil se vea las caras contra Ecuador.

Probables formaciones

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Curazao: Eloy Room; Sherel Floranus, Jurien Gaari, Armando Obispo, Riechedly Bazoer, Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Jürgen Locadia. DT: Dick Advocaat.

Datos del partido:

Hora: 14.00

TV: D Sports

Árbitro: Jalal Javed (MAR)

Estadio: Houston Stadium (Houston, Estados Unidos)