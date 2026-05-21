A falta de apenas tres semanas para el comienzo del Mundial, Alemania movió el tablero y presentó oficialmente la lista definitiva de 26 futbolistas que buscarán devolver al gigante europeo a la cima del fútbol mundial. Pero entre tantos nombres pesados y jóvenes promesas, hubo una noticia que eclipsó todo: el regreso de Manuel Neuer.

El histórico arquero de Bayern Múnich, que había anunciado su retiro de la selección en 2024, decidió volver para disputar su quinta Copa del Mundo y encabezar el sueño alemán de conquistar la quinta estrella. La noticia revolucionó al ambiente futbolero europeo y marcó también una decisión fuerte de Julian Nagelsmann: dejar afuera nada menos que a Marc André Ter Stegen.

El ex arquero de Barcelona aparecía como el heredero natural de Neuer y venía siendo una fija en las convocatorias de Alemania en los últimos años. Sin embargo, el entrenador apostó por la experiencia, la personalidad y el peso histórico del campeón del mundo en Brasil 2014, que volverá a ponerse los guantes en una cita máxima.

Sin demasiadas sorpresas en el resto de la nómina, Alemania llevará una mezcla explosiva de experiencia, juventud y talento. En defensa sobresalen nombres de jerarquía internacional como Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck, mientras que en el mediocampo aparecen dos de las grandes joyas del fútbol europeo: Jamal Musiala y Florian Wirtz.

En ataque, Nagelsmann también apostó fuerte con Kai Havertz, Leroy Sané y el juvenil Lennart Karl, la joven promesa de Bayern Múnich de apenas 18 años que se metió entre los convocados y se convirtió en una de las grandes sorpresas de la lista.

La única ausencia importante ya confirmada era la de Serge Gnabry, que quedó descartado por una lesión muscular en los abductores que lo dejó afuera del cierre de la temporada y también del Mundial.

Alemania compartirá el Grupo E junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. El debut será el 14 de junio en Houston frente al seleccionado caribeño, en un partido donde los alemanes buscarán empezar a demostrar por qué vuelven a ser considerados uno de los grandes candidatos.

Con Neuer otra vez al mando desde el arco, Alemania recupera liderazgo, presencia y una figura que sabe perfectamente lo que significa jugar un Mundial.