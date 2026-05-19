A 23 días del inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá, México 2026, las diferentes selecciones están confirmando el listado definitivo de sus jugadores convocados. Tres estrellas lograrán la marca histórica de jugar seis mundiales en su carrera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, y Guillermo “Memo” Ochoa.

¿Qué tiene de especial la participación en esta Copa del Mundo?

Será la primera vez que tres jugadores coincidan en un Mundial de fútbol, habiéndolo disputado en otras cinco ocasiones. Portugal fue uno de los que ya confirmó sus 26 jugadores donde la lista la encabeza Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años estará vistiendo la cinta de capitán en una de las selecciones favoritas a quedarse con el título.

los tres jugadores estuvieron por primera vez en Alemania 2006

CR7, debutó en Alemania 2006, donde el su selección quedó en la cuarta posición luego de quedar fuera ante Francia en semifinal y perder ante el local por la medalla de bronce. En Sudáfrica 2010 quedó en octavos de final tras caer ante el campeón España. Brasil 2014 no es un grato recuerdo, ya que se despidió en la fase de grupos. Posteriormente, en Rusia 2018 se fue en octavos y en Qatar 2022 quedó eliminado por Marruecos en cuartos de final.

En 22 partidos disputados en la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo marcó 8 goles, teniendo el record de ser el único jugador de marcar en cinco mundiales diferentes.

El capitán argentino y su sexto Mundial

Si bien Lionel Scaloni aún no dio el listado definitivo, todo da a entender que Lionel Andrés Messi jugará su sexta Copa del Mundo con la Selección argentina. El astro rosarino del fútbol mundial hizo su debut en Alemania 2006, jugó dos finales, y se quedó con el título en Qatar 2022.

CR7 fue cuarto en Alemania, y quiere coronar su carrera con el copa del mundo

En su andar convirtió 13 goles, quedando en cuartos de final en Alemania y Sudáfrica, cayó en la definición de Brasil 2014, se despidió en octavos en Rusia 2018, y alcanzó la gloria en Qatar.

El listado de tres jugadores con seis mundiales lo completa Guillermo “Memo” Ochoa, arquero mexicano que hizo el mismo camino que CR7 y Messi. A diferencia de los otros dos atrás, el arquero vivió Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 desde el banco, debutando en Brasil (eliminado en octavos) siguiendo en Rusia y Qatar.

Ochoa y el gran objetivo de México, llegar al quinto juego

Recibió un total de 11 goles en la misma cantidad de partidos, aunque tiene el registro de cuatro partidos con valla invicta en la gran cita.

Quiénes son los jugadores que ya disputaron cinco Copas del Mundo

En el listado con cinco mundiales en cima quedarán los mexicanos Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 y 1966.) y Rafael Márquez (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018); Lothar Matthäus, el jugador alemán campeón del mundo en Italia 90, (1982, 1986, 1990, 1994 y 1998) y el histórico arquero italiano, campeón en Alemania 2006: Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014).