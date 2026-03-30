En su último duelo de la fecha FIFA de marzo, la Selección de Alemania venció 2-1 a Ghana en Stuttgart y no puede cosechar su segundo éxito en dos juegos, luego del trabajado 4-3 ante Suiza del pasado viernes. Los dirigidos por Julian Nagelsmann se valieron del tanto de penal de Kai Havertz y de otro de Deniz Undav sobre el final para marcar la diferencia ante las Estrellas Negras, que igualaron en la segunda mitad por el gol de Abdul Fatawu pero no pudieron aguantar el resultado.

Alemania 2-1 Ghana, los goles

Cuando se moría la primera mitad, apareció la jugada que abrió el marcador para la Mannschaft. Un remate de Angelo Stiller fue "atajado" por la mano del central Jonas Adjetey, que estaba amonestado y zafó de la roja por esa acción. El que se hizo cargo fue Havertz, que con un freno engañó al arquero Benjamin Asare, estableciendo el 1-0 para los alemanes.

A pesar de que el duelo parecía controlado por el conjunto germano, los ghaneses dieron la sorpresa e igualaron a 20 minutos del final con un ataque rápido por izquierda donde Derrick Kohn desbordó y sacó un centro atrás para que Fatawu llegue puntual a la cita y cruce un zurdazo al segundo palo, dejando sin chances a Oliver Baumann.

Parecía que los germanos se quedaban cortos pese a haber generado chances, sin embargo en el final una excelente jugada colectiva de 27 toques le entregó la llave de la victoria. Pase filtrado de Joshua Kimmich, levantadita de Leon Goretzka y asistencia de cabeza de Leroy Sané para que Undav, con instinto goleador, defina ante el achique de Asare. Fue 2-1 y victoria alemana de la mano del hombre que era más local que todos sus compañeros, ya que milita en el Stuttgart.

De esta manera, la Mannschaft se lleva otro trabajado triunfo pero que le suma a su racha de éxitos de cara al Mundial 2026. Desde la caída por Eliminatorias UEFA ante Eslovaquia en septiembre, Alemania lleva siete triunfos al hilo entre amistosos y encuentros oficiales. Luego de la última fecha FIFA a principios de junio, el debut mundialista de la selección germana será ante Curazao, el próximo 14 de junio.

Así llegaban al duelo

Alemania sorteó la clasificación al Mundial 2026 con una caída y cinco victorias consecutivas en un Grupo que por momentos se le complicó debido a esa derrota inicial ante Eslovaquia, pero finalmente se llevó con 15 unidades. El entrenador Nagelsmann aún está en busca de su equipo más fuerte y pretende que el duelo en Stuttgart le aclare algunas dudas. Las presencias de Nathaniel Brown, el veterano Pascal Groß y Nick Woltemade, más la presencia de la joyita del Bayern Múnich, Lennart Karl, desde el banco, son alguna de las pruebas que el DT continúa haciendo de cara a la cita mundialista.

Kimmich, uno de los líderes de esta Alemania, y el abrazo con Lennart Karl, la gran promesa. (Foto: BR24)

Por su parte, Ghana logró su boleto a la Copa del Mundo sin mayores inconvenientes y con un par de fechas de anticipación dejando atrás a Madagascar y Mali (entre otros) en el Grupo I de las Eliminatorias, no obstante el elenco africano dejó dudas en los amistosos posteriores: ya cayó ante Japón (2-0), Corea del Sur (1-0) y viene de ser goleado por Austria (5-1).

Formaciones

Alemania: Oliver Baumann, David Raum, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Florian Wirtz, Serge Gnabry, Leroy Sané, Angelo Stiller y Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann

Ghana: Lawrence Ati-Zigi, Derrick Kohn, Caleb Yirenkyi, Alexander Djiku, Jonas Adjetey, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Prince Kwabena Adu, Jordan Ayew, Antoine Semenyo y Abdul Fatawu Issahaku. DT: Otto Addo.