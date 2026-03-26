En una jornada repleta de encuentros decisivos, se conocieron los ocho equipos finalistas del Repechaje UEFA. Los ocho semifinalistas se midieron en el día de hoy y, entre algunos resultados lógicos y otras sorpresas ya están definidos los cuatro encuentros que decidirán a los cupos europeos restantes rumbo al Mundial 2026. Los que avanzaron a la final fueron Italia, Turquía, Polonia, Dinamarca, Kosovo, Suecia, Bosnia Herzegovina y República Checa, que lucharán por un lugar en la próxima cita mundialista.

En primer turno, Turquía hizo valer la localía y se llevó una victoria 1-0 ante Rumania. Los otomanos fueron superiores, pero sacaron una diferencia mínima ante el conjunto rumano con el tanto de Ferdi Kadioglu, que se mandó como un delantero y, aprovechando el gran pase de Arda Güler, batió al arquero Ionut Radu y le otorgó a los dirigidos por Vincenzo Montella el pase a la final en el Beşiktaş Park de Estambul.

Su rival por uno de los cuatro cupos mundialistas será una de las sorpresas. Kosovo venció 4-3 a Eslovaquia como visitante en un partidazo y se metió en la definición buscando la primera Copa del Mundo de su historia. Los eslovacos empezaron ganando por el tanto de Martin Valjent, sin embargo Veldin Hodza igualó. Nuevamente hubo ventaja eslovaca por intermedio de Lukas Haraslín, pero la lucha kosovar terminó prosperando: Fisnik Asllani puso el 2-2 y un tiro libre de Florent Muslija puso en ventaja a los balcánicos. Llegó el cuarto de Kreshnik Hajrizi y, pese al descuento de David Strelec, el pase a la final fue para una selección que sueña con dar el golpe.

Kosovo dio el golpe en Eslovaquia y quiere hacer historia ante Turquía. (Foto: Reuters)

La que no dejó dudas, pese a la presión previa, fue Italia. La Azzurra venció 2-0 en Bérgamo a Irlanda del Norte para sacar pasaje al duelo final. El tanto de Sandro Tonali abrió la cuenta en el segundo tiempo, mientras que Moise Kean selló el boleto italiano, que tendrá que medirse a Bosnia Herzegovina para volver a una Copa del Mundo tras 12 años.

Por su parte, Suecia no dejó dudas ante Ucrania de la mano de su gran figura. Viktor Gyökeres apareció en toda su dimensión goleadora y con un hat-trick, le dio la victoria al conjunto nórdico por 3-1. El delantero del Arsenal fue clave para los Blågult, que enfrentarán a Polonia, conjunto que requirió de sus dos figuras para avanzar. Arbër Hoxha había adelantado a Albania, pero los tantos de Robert Lewandowski y un gran remate de afuera de Piotr Zielinski le dieron a los polacos el 2-1 que los puso en el duelo final del Repechaje UEFA.

Por su parte, Dinamarca no tuvo ningún problema como local y aplastó por 4-0 a Macedonia del Norte. Después de no abrir la cuenta en el primer tiempo, llegó la lluvia de goles en el complemento. Mikkel Damsgaard abrió la cuenta, un doblete de Gustav Isaksen aumentó la distancia y Christian Norgaard redondeó la goleada de los daneses.

Dinamarca aplastó a Macedonia y espera por Irlanda. (Foto: UEFA)

Bosnia y República Checa por penales

Las definiciones más dramáticas tuvieron lugar en Cardiff y en Praga, donde los penales decidieron el destino del duelo entre Gales y Bosnia, que igualaron 1-1 en tiempo regular, al igual que el duelo entre República Checa e Irlanda, que empataron 2-2. Los galeses no pudieron aprovechar la localía pese a estar arriba con el tanto de Daniel James y dejaron pasar la chance a cinco minutos del final ante los balcánicos, que empataron por un cabezazo del legendario Edin Dzeko. En el alargue las cosas no cambiaron y en los penales los bosnios se impusieron con Nikola Vasilj como héroe al atajar dos tiros para el 4-2 en la tanda de penales.

En el otro encuentro que fue a penales, los checos debieron remontar una desventaja inicial para terminar quedándose con el boleto a la final. Irlanda arrancó ganando por el penal de Troy Parrott y más tarde se puso 2-0 por el insólito tanto en contra del arquero Matej Kovar. Pero cuando parecía todo perdido, Chequia descontó rápidamente con el penal de Patrik Schick, y sobre el final Ladislav Krejčí hizo realidad la remontada. En los penales, Kovar se redimió tapando los penales de Finn Azaz y Alan Browne para que Jan Kliment acierte la última ejecución y los checos se impongan 4-3 desde los doce pasos.