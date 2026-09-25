Este fin de semana habrá un fuerte movimiento de hinchas por distintos puntos del país y los organismos de seguridad ya prepararon un operativo especial para evitar cruces entre las parcialidades de Estudiantes, Rosario Central, Boca y Racing.

El sábado 26, Estudiantes y Rosario Central se enfrentarán en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero en un duelo de alto voltaje, con antecedentes picantes entre ambas parcialidades y un objetivo en común: quedarse con una nueva estrella. Al día siguiente, Boca y Racing se medirán en el Gigante de Arroyito de Rosario por la Copa Argentina.

La coincidencia de los desplazamientos obligó a las autoridades a diagramar corredores, horarios y puntos de concentración específicos para cada hinchada. La intención es mantener separados los recorridos durante los viajes y evitar encuentros entre los distintos grupos de simpatizantes.

Para los hinchas de Estudiantes que viajen a Santiago del Estero, APreViDe estableció un recorrido que contempla la Autopista Buenos Aires-La Plata, la Autopista Illia, General Paz, Panamericana y la Ruta Nacional 8. Para el regreso deberán utilizar el mismo corredor hasta la Panamericana.

En el caso de Racing, que viajará a Rosario para enfrentar a Boca, los micros deberán ingresar a la Ciudad de Buenos Aires y continuar por la Ruta Nacional 7, la Ruta Provincial 6 y la Ruta Nacional 8. A la altura de Pergamino, seguirán por la Ruta Provincial 178 hasta el límite con Santa Fe. Este traslado estará previsto entre las 22 del sábado 26 y las 2 del domingo, con el objetivo de reducir las posibilidades de cruces con los hinchas que regresen de Santiago del Estero.

Los micros de Boca, por su parte, partirán el domingo entre las 7 y las 9 desde el estadio Alberto J. Armando. El recorrido establecido contempla la Autopista Panamericana y luego la Ruta Nacional 9 hasta el límite entre Buenos Aires y Santa Fe.

Rosario Central tendrá un operativo diferente debido a su viaje hacia Santiago del Estero. Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe informaron que los micros de la parcialidad "Canalla" comenzarán a salir desde el viernes 25 a las 22. La Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria será el punto de partida y también estará prevista para el regreso de los colectivos.

Así será el operativo en Rosario para Boca-Racing

El domingo 27, Boca y Racing se enfrentarán en el Gigante de Arroyito por la Copa Argentina y también habrá sectores diferenciados para cada parcialidad.

Los hinchas de Boca ocuparán la cabecera ubicada en dirección a la avenida Avellaneda. Allí estará establecido el punto de concentración y el ingreso de los simpatizantes del "Xeneize".

La parcialidad de Racing, en tanto, utilizará la cabecera opuesta y tendrá su zona de concentración en el sector del Parque Alem.

Con cuatro hinchadas movilizadas y dos partidos de alto impacto en apenas 48 horas, las autoridades diagramaron un esquema especial para organizar los traslados, separar los recorridos y reducir al mínimo las posibilidades de cruces entre los simpatizantes.