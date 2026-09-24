De cara al duelo de cuartos de final por la Copa Argentina, Boca sumó un hincha inesperado: Estudiantes de La Plata que se verá beneficiado en una operación en caso que Racing sea eliminado por el equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Por qué Estudiantes "hinchará" por Boca en el próximo partido de Copa Argentina

Y es que El Pincha quiere incorporar de cara a las semifinales de la Copa Libertadores de América ante Flamengo y el apuntado definitivamente es Marcos Rojo.

El segundo marcador central es un hijo de la casa peleado con sus hinchas, pero representaría un salto de calidad para la diezmada última línea del equipo de Alexander Medina pensando en lo que viene.

Marcos Rojo jugará para Racing el partido de semifinales de Copa Argentina el domingo ante Boca en Rosario.

La dirigencia platense ya le hizo saber al ex Boca y Manchester United, entre otros, su interés por repatriarlo. El futbolista está dispuesto, pero en el medio está Racing que lo contrató hasta fin de año.

Estudiantes quiso hacerse de los servicios de Carlos Izquierdoz, pero en Lanús no dieron ni la más mínima posibilidad de que esto suceda. El Cali no se mueve por nada de La Fortaleza.

El panorama

Sin Izquierdoz en la lista, Estudiantes apuntó a Rojo. Si Boca lo derrota a Racing en cancha de Rosario Central el domingo a las 17 tendrá el camino allanado.

Sin embargo, una victoria de la Academia para jugar las semifinales del certamen federal lo sacaría de carrera porque el presidente racinguista, Diego Milito, no está en condiciones de ceder espacios en la búsqueda de objetivos deportivos con su club.