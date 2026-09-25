Lautaro Di Lollo encontró una inesperada manera de acercarse a los hinchas de Boca Juniors y, casi sin proponérselo, terminó convirtiendo sus particulares videos en uno de los contenidos que más comentarios genera entre los fanáticos. El defensor comenzó a grabar saludos personalizados y su espontaneidad rápidamente llamó la atención en las redes sociales.

La dinámica es sencilla: los seguidores le envían pedidos para recibir un mensaje dedicado y el futbolista responde directamente frente a cámara. Sin demasiada preparación, Di Lollo aparece en los videos con un estilo descontracturado que rápidamente se convirtió en una de las características más reconocibles de estas publicaciones.

Lo que empezó como una serie de simples saludos fue tomando otra dimensión a medida que los fanáticos comenzaron a compartir los videos. El defensor de Boca utiliza determinadas expresiones, gestos y formas de hablar que despertaron la simpatía de los usuarios y transformaron cada aparición en una pieza de contenido particular.

Uno de los momentos que más repercusión tuvo fue cuando Lautaro Di Lollo utilizó una frase que inmediatamente quedó instalada entre los hinchas: "pa' que la vaciles de regalito". La expresión comenzó a circular por distintas cuentas vinculadas al club y se convirtió en uno de los fragmentos más recordados de sus saludos.

Pero las ocurrencias del marcador central no terminan allí. Otro de los detalles que los fanáticos esperan encontrar en cada nuevo video está relacionado con la manera en que pronuncia su propio apellido, ya que en distintas oportunidades jugó con diferentes formas de decirlo y terminó generando todavía más comentarios.

La repercusión también se explica por el contraste con el contenido habitual que suele rodear a los futbolistas profesionales. En lugar de declaraciones formales o publicaciones vinculadas exclusivamente a los partidos, Di Lollo muestra una faceta mucho más espontánea y cercana, algo que los hinchas de Boca recibieron con entusiasmo.

Cada saludo puede terminar recorriendo rápidamente las redes sociales, especialmente cuando alguna frase o gesto se transforma en una referencia para los propios seguidores. Así, el defensor consiguió generar una especie de expectativa alrededor de sus videos privados y los fanáticos ya están atentos a sus próximas apariciones.

Mientras continúa su recorrido dentro del plantel de Boca, Lautaro Di Lollo sumó de manera inesperada otro motivo para convertirse en protagonista en las redes. Sus saludos personalizados, su particular forma de expresarse y sus ocurrencias hicieron que el futbolista comenzara a construir una identidad propia también fuera de la cancha.