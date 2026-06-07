Alexander Zverev le ganó al italiano Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5) y 6-1 luego de cuatro horas y 16 minutos de juego, y se consagró campeón por primera vez campeón, no solo de Roland Garros, sino también de un Grand Slam.

El alemán de 29 años tachó una materia pendiente en su carrera, ganar uno de los máximos torneos que tiene el circuito ATP, y solidificarse como el 2 del mundo.

En el primer set fue todo el alemán, quien hizo todo a su voluntad, quebró en tres oportunidades y se quedó con el periodo 6-1. El italiano, 10 del mundo, se fue soltando en el segundo set y en el séptimo game quebró el servicio de su rival, mantuvo el suyo, y puso las cosas 6-4 y 1-1.

La paridad se sintió en el tercero, recién en el décimo game fue Zverev quien inclinó en el set a su favor y pudo quedarse con la victoria 6-4. El cuarto fue inicialmente de Cobolli, quien quebró rápidamente, pero en el cierre el alemán lo empardó y lo llevó a tiebreck, donde quedó el punto para el italiano 6-7(5).

Sentido salido del italiano post cotejo definido a 5 sets

En el último, el 2 del mundo mostró toda su jerarquía, quebró dos veces por duplicado y sacó diferencias, cerrando con un tercer quiebre para un sólido 6-1, y título para el tenista de 29 años, que se suma a la lista de ganadores de Grand Slam.

El 2 del ranking ATP había jugado las definiciones del US Open 2020, Roland Garros 2024, y Australia 2025.