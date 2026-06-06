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Tercer Grand Slam

Festejo argentino en Roland Garros: Horacio Zeballos se coronó campeón en dobles

El tenista argentino se consagró bicampeón del Grand Slam de París, junto al español Granollers, dupla consolidada como número 1 del mundo.

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Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 06 de junio de 2026 a las 14:24
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La dupla español-argentino, se coronaron bicampeones en el polvo de ladrillo de Paris.

Horacio Zeballos volvió hacer historia en el polvo de ladrillo de París, coronándose bicampeón de Roland Garros en dobles junto al español Marcel Granollers, tras superar al finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten, segundos preclasificados, por 6-4  y 6-2.

Los máximos favoritos al título y número 1 del mundo lograron un triunfo sin fisuras en un duelo que duró una hora y 17 minutos en el Philippe Chartrier de Paris. Desde el primer set impusieron condiciones, quebrando en dos oportunidades, y pese a ceder un game, cerraron 6-4.

En el segundo tomaron el mando desde el principio y mostraron credenciales, marcando una diferencia clara de 5-1, y cerrarlo con autoridad sin sobresaltos con un sólido 6-2.

A lo largo del torneo, la dupla tuvo un sólido andar y se quedó con el título sin perder un set, dejando en el camino al húngaro Marton Fucsovics y el estadounidense Marcos Giron en primera ronda, por 6-3 y 6-2; al neerlandés Bart Stevens y el norteamericano Vasil Kirkov en segunda ronda, por 6-3 y 6-4; y a la dupla austríaca integrada por Lucas Miedler y Alexander Erler, por 6-4, 1-1 y retiro por problemas físicos, en octavos de final.

Luego, vencieron al monegasco Hugo Nys y el francés Edouard Roger-Vasselin, por 6-3 y 6-4, en cuartos de final y este viernes limpiaron a los italianos Bolelli-Vavassori en semifinales.

El tenista argentino de 41 años logró junto al español su tercer título de Grand Slam, luego de un 2025 fantástico donde consiguió su primer Roland Garros, y en septiembre el US open.

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