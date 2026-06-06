Horacio Zeballos volvió hacer historia en el polvo de ladrillo de París, coronándose bicampeón de Roland Garros en dobles junto al español Marcel Granollers, tras superar al finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten, segundos preclasificados, por 6-4 y 6-2.

Los máximos favoritos al título y número 1 del mundo lograron un triunfo sin fisuras en un duelo que duró una hora y 17 minutos en el Philippe Chartrier de Paris. Desde el primer set impusieron condiciones, quebrando en dos oportunidades, y pese a ceder un game, cerraron 6-4.

En el segundo tomaron el mando desde el principio y mostraron credenciales, marcando una diferencia clara de 5-1, y cerrarlo con autoridad sin sobresaltos con un sólido 6-2.

A lo largo del torneo, la dupla tuvo un sólido andar y se quedó con el título sin perder un set, dejando en el camino al húngaro Marton Fucsovics y el estadounidense Marcos Giron en primera ronda, por 6-3 y 6-2; al neerlandés Bart Stevens y el norteamericano Vasil Kirkov en segunda ronda, por 6-3 y 6-4; y a la dupla austríaca integrada por Lucas Miedler y Alexander Erler, por 6-4, 1-1 y retiro por problemas físicos, en octavos de final.

Luego, vencieron al monegasco Hugo Nys y el francés Edouard Roger-Vasselin, por 6-3 y 6-4, en cuartos de final y este viernes limpiaron a los italianos Bolelli-Vavassori en semifinales.

El tenista argentino de 41 años logró junto al español su tercer título de Grand Slam, luego de un 2025 fantástico donde consiguió su primer Roland Garros, y en septiembre el US open.