El circuito ATP (Asociación Tenistas Profesionales) sufrió un terremoto absoluto en cuestión de horas. El alemán Alexander Zverev se aseguró oficialmente terminar la temporada 2026 en lo más alto del ranking mundial, beneficiado por una combinación de resultados y noticias que sacudieron la cúpula del tenis internacional.

La clave del alemán estuvo en su regularidad implacable. En un año repleto de altibajos para sus dos grandes rivales, Zverev dio el golpe sobre la mesa al conquistar Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos. Esos dos Grand Slams lo dejaron cerca de la cima, a la espera de un milagro que, finalmente, terminó ocurriendo.

El teutón, que venía como escolta con 9.720 puntos, debe defender apenas 930 unidades de acá al final de la temporada, un margen que lo vuelve inalcanzable para Sinner y Alcaraz. La única duda que resta resolver en el circuito es cuándo oficializará su ascenso en el ranking, algo que dependerá de sus próximos resultados. Zverev, de campaña inolvidable en este 2026, firmará su nombre por primera vez en la historia como el rey absoluto del tenis masculino.

Alexander Zverev se consagra número uno del ranking ATP 2026

Pese a la felicidad por alcanzar la cima del circuito por primera vez en su carrera, el teutón mantuvo la calma en Shanghái. Reconoció que se trata de un premio a su consistencia tras conquistar Roland Garros y el US Open, aunque lamentó que el desenlace se haya dado con la baja de Sinner y el tropiezo de Alcaraz.

“Ser el número uno del mundo es algo con lo que soñás desde que empezás a jugar al tenis, es el objetivo máximo de cualquier carrera. Pero de esta manera tiene un sabor agridulce por la situación de Jannik. No estoy feliz de que él no esté y es una lástima que no pueda jugar por su lesión. Hubiese preferido pelear este lugar con él en la cancha hasta el último torneo del año”, admitió el teutón en rueda de prensa.

Sin embargo, el germano hizo valer el peso de un año consagratorio donde alzó los trofeos de Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.

“Ha sido un año increíble para mí. Logré cosas con las que soñé toda mi vida y mantuve una regularidad que me permitió estar ahí arriba todo el tiempo. Trabajé muchísimo para llegar a este nivel y sabía que si me mantenía enfocado en los torneos grandes, las oportunidades para llegar a la cima iban a aparecer”, remarcó sobre su implacable constancia en las citas de mayor jerarquía.

Lejos de relajarse por los números que lo benefician en el ranking, el flamante rey del tenis mundial dejó en claro que no piensa levantar el pie del acelerador en el tramo final del calendario.

“La noticia y los números están ahí, pero la temporada todavía no terminó. Mi cabeza está puesta en Shanghái y en seguir ganando cada partido que me toque jugar acá”, sentenció Zverev, decidido a festejar su liderazgo con otro título bajo el brazo.

¿Qué pasó con Sinner y Alcaraz?

El italiano, actual líder del ranking con 11.000 puntos, confirmó que no volverá a pisar una cancha hasta 2027 debido a graves problemas físicos. Al no poder defender los 3.000 puntos conseguidos el año pasado en Viena, París y el Torneo de Maestros, su puntaje caerá drásticamente a 8.000 unidades al cierre del calendario.

Por el lado de Carlos Alcaraz, la historia tomó un rumbo dramático. Luego de haberse perdido una parte sustancial de la temporada por problemas físicos, el murciano regresó al circuito sabiendo que el margen de error era nulo y que debía defender una montaña de puntos para mantenerse en la pelea por el “1”.

La ilusión se derrumbó este mismo lunes cuando cayó sorpresivamente por 7-5 y 7-6 (4) ante el belga Zizou Bergs en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái. Con este golpe inesperado, el español consumó su despedida prematura del torneo asiático y sepultó de manera definitiva sus chances matemáticas de arrebatarle el liderazgo del ranking a Alexander Zverev.