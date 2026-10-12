En medio de la incertidumbre y el desconcierto, tras las idas y vueltas por la utilización del estadio Maracaná, Conmebol le comunicó a Vasco da Gama que tiene tiempo hasta este martes al mediodía para informar la sede para la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana contra Boca Juniors.

Si bien los tiempos para comunicar formalmente el estadio donde hará de local el 20 de octubre habían vencido el sábado 10 de octubre, como este lunes es feriado en Brasil el ente emitió un comunicado donde le extiende el plazo al club carioca hasta mañana, día en el que comenzará la serie en La Bombonera,

A casi una semana de la revancha, el escándalo por la sede del duelo entre el Vasco y el Xeneize sigue sin solucionarse. Cuando ya estaba confirmado el Maracaná, el fin de semana la Justicia de Río de Janeiro dio marcha atrás y suspendió el fallo que obligaba a Fluminense y Flamengo a cederlo.

A través de esta decisión, desde el Gigante de la Colina creen que los clubes que integran el consorcio del estadio conspiran en contra de ellos. Incluso, este problema provocó que la política y la justicia brasileña se metan para encontrar un acuerdo.

En otro capítulo de esta insólita situación, Vasco y está esperando una respuesta. El Nilton Santos, cancha de Botafogo, es la opción sugerida por la Justicia, pero la dirigencia se niega por contar con césped sintético y además, a esta altura, argumenta que ya vendió más entradas que la capacidad que dispone dicho escenario.

Ahora, Conmebol entró en escena y le extendió el plazo hasta el martes. Es el ultimátum. Según establece el reglamento, si el elenco carioca no presenta los permisos en tiempo y forma, será el propio ente el que determine la sede.

Por qué Vasco da Gama no puede jugar en su estadio frente a Boca

Vasco pudo disputar toda la Copa Sudamericana en su estadio, el São Januário, pero para las semifinales Conmebol exige que el recinto cuente con una capacidad de, al menos, 30.000 espectadores y la posibilidad de otorgarle 4.000 localidades al público visitante, requisito que no cumple.

Por este motivo, antes del mediodía del 13 de octubre, día de la ida con Boca en La Bombonera, el Gigante da Colina debe encontrar un estadio en Río de Janeiro que cumpla con las solicitudes del ente madre del fútbol sudamericano.