En un 2026 de ensueño para él, Alexander Zverev alcanzará por primera vez el número 1 del ranking ATP por la baja de Jannik Sinner, quien confirmó que no volverá a competir en lo que queda del año. El italiano, que lidera actualmente el escalafón, decidió terminar anticipadamente su temporada para someterse a un tratamiento por una lesión en la rodilla derecha, decisión que le hará perder los puntos que defendía en el último tramo del año y que hará llegar a Sascha por primera vez a la cima.

En un año donde logró varias "primeras veces", un Zverev que actualmente suma 9.720 puntos consiguió sus primeros títulos de Grand Slam: ganó Roland Garros y el US Open, convirtiéndose además en uno de los jugadores más regulares del circuito. Si bien el alemán también tendrá puntos por defender, su margen será suficiente para quedarse con el primer puesto del mundo. Sinner tenía 11.000 puntos y debía defender 3.550 unidades obtenidas en Beijing, Shanghái, Viena, París y las ATP Finals. Al no disputar ninguno de esos torneos, su puntaje caerá hasta los 7.450.

Por su parte, Carlos Alcaraz, el otro contendiente a la cima, ocupa el tercer lugar del ranking ATP con 5.560 puntos y, tras su reciente título en el ATP 500 de Tokio, no tiene opciones matemáticas y lo máximo a lo que puede aspirar es a finalizar número 2 del mundo. De esta manera, Zverev, que después del US Open ya había quedado primero en la carrera hacia las ATP Finals, no tendrá quien lo baje del primer puesto en el ranking mundial durante 2026.

Aunque sea por un factor externo, este logro de ser el mejor jugador del mundo pone fin a una espera que comenzó desde su irrupción como una de las grandes figuras de la nueva generación. A los 29 años, se convertirá por primera vez en el líder del tenis mundial y será el tercer jugador que ocupe el número 1 durante 2026, después de Sinner y Alcaraz, que lo retuvo durante la primera parte del año hasta su lesión en la muñeca.

El comunicado de Sinner

La noticia de Zverev como nuevo líder del ranking ATP se dio luego de que Sinner confirmara su baja por el resto de 2026. El italiano, que jugó su último encuentro en Wimbledon y debió retirarse ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, afirmó que no volverá a competir en lo que queda del año: "Junto a los doctores, hemos decidido que necesito un proceso de tratamiento en mi rodilla, lo que significa que doy por oficialmente terminada la temporada 2026”, expresó.

Antes de esta interrupción por lesión, el italiano conquistó cinco torneos Masters 1000 de forma consecutiva, quedándose con Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma, una secuencia con la que completó el Career Golden Masters. Una inflamación de la banda iliotibial de la rodilla derecha le puso un freno al Zorro, que hará un parate buscando volver más fuerte, y a la cima, en 2027.