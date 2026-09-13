En la definición en Nueva York, Alexander Zverev derrotó a Ben Shelton por 6-3, 7-6 (2), 5-7 y 6-2 y se consagró en el US Open 2026. El número 2 del mundo, se quedó con su segundo Grand Slam en la temporada después de vencer con claridad al crédito local, 9° del ranking, que no pudo cortar la racha de 23 años sin un campeón estadounidense en Flushing Meadows.

El alemán se convirtió en el cuarto jugador que gana sus primeras dos coronas mayores en una misma temporada, tras los pasos de Jimmy Connors (1974), el argentino Guillermo Vilas (1977) y Jannik Sinner (2024), quien no estuvo presente en este Grand Slam. Además, se cobró una cuenta pendiente celebrando en Abierto de los Estados Unidos seis años después de la enorme frustración que sufrió en el US Open 2020, en plena pandemia, cuando llegó a estar dos sets arriba en la final, y perdió en cinco parciales ante el austríaco Dominic Thiem.

Por su parte, Shelton se cruzó con un alemán con sed de revancha y no pudo romper la maldición de 23 años sin un campeón estadounidense en el US Open. Por ahora, Andy Roddick en 2003 sigue siendo el último en proclamarse en su tierra. El eximio sacador zurdo buscaba su primer grande ante el europeo que, tras muchas temporadas de espera, logró levantar Roland Garros en junio y ahora extendió racha en la nómina de los mejores certámenes del mundo.