El US Open 2026 entra en su etapa decisiva y este viernes 11 de septiembre tendrá una de sus semifinales más esperadas. Alexander Zverev y Karen Khachanov se enfrentarán en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York por un lugar en la gran final del último Grand Slam de la temporada.

Zverev llega a esta instancia como uno de los grandes candidatos al título. El alemán, actual número 2 del ranking mundial y primer cabeza de serie del torneo, avanzó a las semifinales después de superar con autoridad al neerlandés Botic van de Zandschulp por 6-2, 7-5 y 6-1.

Del otro lado estará Khachanov, quien ocupa el puesto 50 del ranking y alcanzó la semifinal luego de que Alexander Blockx debiera retirarse por lesión durante los cuartos de final. El ruso llega así con un recorrido particular a una instancia que lo encuentra nuevamente entre los cuatro mejores de Nueva York.

El historial entre ambos tenistas favorece a Zverev, que se impuso en seis de los nueve enfrentamientos que disputaron. Sin embargo, el dato que alimenta la expectativa está en las tres victorias de Khachanov: todas fueron sobre canchas de cemento, la misma superficie en la que se disputa el US Open.

Horario y dónde ver Zverev vs. Khachanov

El partido correspondiente a las semifinales del US Open 2026 se disputará este viernes 11 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York.

Partido: Alexander Zverev vs. Karen Khachanov



Instancia: semifinales



Fecha: viernes 11 de septiembre



Estadio: Arthur Ashe Stadium, Nueva York



Horario: a confirmar según la programación oficial



TV y streaming: a través de las señales y plataformas oficiales que cuentan con los derechos de transmisión del US Open en cada país.

El ganador de este duelo se convertirá en uno de los finalistas del último Grand Slam de la temporada y esperará por el vencedor de la otra semifinal del cuadro masculino.