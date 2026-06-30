Luego de la enorme hazaña de Paraguay ante Alemania, era el turno de la conferencia de Gustavo Alfaro luego del encuentro. Como ya es habitual, el entrenador argentino dejó una conferencia de prensa llena de frases donde destacó sobre todo la actuación de sus jugadores y llamó al pueblo paraguayo a continuar unido apoyando al equipo.

Acerca del inédito logro de eliminar a una selección campeona del mundo, Alfaro remarcó la gran actuación colectiva: "Lo que han hecho estos chicos no deja de sorprenderme. Fue un partido muy difícil que lo planteamos desde la adversidad. El resistir está grabado en nuestro documento de identidad, y había que resistir." Y agregó: "Esta victoria es por todo el país que ahora está festejando. Que lo disfrute la gente, que lo disfrute todo el Paraguay."

"Como les dije a los jugadores, vivimos una tarde épica. Resistir está grabado en nuestro documento de identidad. Es la victoria más grande de mi carrera y por eso les agradecí". Además, con su habitual retórica, contó sobre una frase motivacional que le transmitió a sus futbolistas: "Le dije a los jugadores que en el himno quería ver a 26 guerreros, y al terminar un grupo de leyendas".

Por fuera del trabajo colectivo, Alfaro elogió a Orlando Gill ante la consulta por su actuación en los penales: "Me alegro mucho por Orlando Gill, confío mucho en él”. Estos son jugadores de batallas importantes. Se van a cargar al hombro lo que sea". Otro de los que recibió flores fue Canale, el encargado de sellar la serie: "Es un campeón de la vida porque le ha tocado atravesar una adversidad muy difícil. Ha transformado esa dificultad que la vida le ha dado".

Por último, hizo un llamado a que el fútbol paraguayo apunte más alto a partir de esta victoria. "Me parece que el fútbol paraguayo está muy acostumbrado a la inmediatez. Es muy difícil tener un proyecto cuando se apuesta solamente al resultado, y en la selección con más razón", reflexionó, y cerró con otra invitación a la mejoría desde todos los sectores: "Me gustaría que el fútbol de Paraguay se ponga de acuerdo en qué quiere. Tenemos que trabajar para competir de otra manera, ojalá tuvieramos más cosas. Cuando se pone la carreta delante del caballo, es difícil avanzar".