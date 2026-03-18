Luego de que se confirmara el amistoso ante Guatemala el próximo 31 de marzo, Lionel Scaloni dio la lista de convocados de la Selección Argentina para ese compromiso, único que la albiceleste tendrá en la fecha FIFA, y que significará la despedida del plantel del país antes de jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Con la presencia del capitán Lionel Messi, la ausencia de Lautaro Martínez, lesionado, más algunas novedades en la lista, el DT oficializó a los que trabajarán con él pensando en la Copa del Mundo.

Con Messi a la cabeza más la base del equipo que mantiene su buen rendimiento en Europa como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Dibu Martínez o Alexis Mac Allister, una de las noticias es la ausencia de Lautaro Martínez, que viene saliendo de una lesión en el sóleo y es por eso que Scaloni decidió preservarlo. En cuanto a los nombres que resaltan como novedades la vuelta de Juan Musso o la inclusión de Gianluca Prestianni pensando en el presente y el futuro, considerado por encima de Franco Mastantuono, muy relegado en Real Madrid.

Yendo al ámbito del fútbol argentino, a las citaciones habituales de Leandro Paredes, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña (pese a la falta de continuidad del neuquino) se sumaron las de Tomás Palacios, central de Estudiantes de la Plata a préstamo del Inter, y Gabriel Rojas, de muy buen nivel en Racing, que será uno de los citados para ocupar el lateral derecho junto al Huevo y a Nicolás Tagliafico.

Otros convocados que Scaloni incorporó y sostiene respecto de la lista ante Angola son Máximo Perrone, José Manuel López y Valentín Barco. El entrenador intentará aprovechar el amistoso para aceitar la maquinaria de cara al debut mundialista frente a Argelia en Kansas, el próximo 16 de junio.