El fútbol argentino volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez lejos de la pelota. Una investigación judicial que apunta directamente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) derivó en una serie de allanamientos simultáneos en al menos diez clubes, en un operativo que sacudió a distintas categorías del país.

La medida fue ordenada por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de fraude, lavado de dinero y asociación ilícita. En el expediente también aparece mencionada la firma Sur Finanzas, vinculada al financista Ariel Vallejo, quien quedó en el centro de la escena.

Los procedimientos fueron llevados adelante por la Policía Federal en sedes de clubes como San Lorenzo, Racing, Independiente, Argentinos Juniors, Platense, Temperley, Los Andes, Deportivo Morón, Acassuso, entre otros. El objetivo fue claro: recolectar documentación sensible vinculada a contratos de sponsoreo, préstamos financieros, descuentos de cheques y distintos movimientos económicos que ahora están bajo la lupa de la Justicia.

Según se desprende de la investigación, los peritos buscarán determinar si los fondos derivados de estos acuerdos ingresaron efectivamente a las cuentas de las instituciones, en qué condiciones lo hicieron y cómo fueron registrados contablemente. El análisis estará a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCO) y áreas especializadas, que avanzarán sobre el entramado financiero.

En paralelo, Vallejo fue citado a declaración indagatoria para el próximo 5 de mayo, acusado de liderar una presunta estructura dedicada al lavado de dinero. La Fiscalía sostiene que la operatoria se habría extendido entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, con al menos 16 integrantes involucrados, entre familiares y colaboradores cercanos.

Entre las maniobras bajo sospecha aparecen prácticas como descuentos de cheques con condiciones abusivas, préstamos con tasas usurarias y contratos de sponsorización que, según la acusación, podrían haber sido simulados o sin ejecución real. Todo esto habría generado un perjuicio económico considerable en varias instituciones deportivas.

Otro de los puntos clave de la causa es el posible uso de clubes como canal para el ingreso de dinero no declarado. En ese contexto, también se analizan los vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, luego de que el propio Vallejo reconociera que su empresa desembarcó en el fútbol a partir de esa relación.

Como parte de las medidas, el juez también dispuso la inhibición general de bienes de los imputados, la prohibición de salida del país y el secuestro de vehículos de alta gama, en un intento por asegurar el avance de la causa.

Mientras la investigación sigue su curso, el impacto ya se siente en el mundo del fútbol. Los allanamientos no solo abren interrogantes sobre el manejo financiero de varios clubes, sino que también vuelven a poner bajo la lupa a la conducción de la AFA en un expediente que promete sumar capítulos.