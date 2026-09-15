La UEFA confirmó al Allianz Arena de Múnich y al Camp Nou de Barcelona como los escenarios que recibirán las finales de la Champions League en 2028 y 2029, respectivamente. Dos estadios históricos que ya fueron protagonistas de grandes noches del fútbol europeo.







El Allianz Arena cuenta con una capacidad de 70.000 espectadores para partidos internacionales y tuvo dos finales de Champions: en 2012, cuando Chelsea venció al Bayern Múnich, y en 2025, con el triunfo del Paris Saint-Germain ante Inter. Su construcción tuvo un costo de aproximadamente 340 millones de euros.

UEFA elige Allianz Arena y Camp Nou para finales de Champions 2028 y 2029

Por su parte, el Camp Nou tendrá una capacidad de 104.600 espectadores y ya albergó dos finales de la máxima competencia europea: en 1989, cuando Milan derrotó a Steaua Bucarest, y en 1999, con la histórica remontada del Manchester United ante Bayern Múnich. La remodelación del estadio, que dará lugar al nuevo Spotify Camp Nou, contempla una inversión cercana a los 1.400 millones de euros.