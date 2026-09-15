Benjamín Gader logra la primera medalla de oro para Neuquén

El neuquino Benjamín Gader Baca Cau consiguió la primera medalla dorada para Neuquén en el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, al imponerse en los 5000 metros por puntos de patinaje de velocidad dentro del patín carrera.

El representante del Club Alta Barda de Neuquén capital en una definición espectacular llegó por delante de Ken "El samurai argentino" Kuwada, que firmaron el 1-2 para los locales.

El corredor patagónico y el de ancestros orientales aprovecharon la ausencia del campeón mundial, el chileno Raúl Pedraza en los 5000 metros. Argentina no lograba dorada en patín carrera masculino en ex Juegos Odesur (ahora Suramericanos) esde hace 12 años, cuando Ezequiel Cappellano se impuso en 100 metros.

En damas, sobre la misma distancia, la neuquina también corredora de Alta Barda, la neuquina Lucía Monje fue octava y la otra argentina, Naiara Sagasti terminó novena.