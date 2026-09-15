El principio de acuerdo alcanzado por Lionel Messi para adquirir el ciento por ciento de las acciones del Club Deportivo Eldense en España no constituye un hecho aislado ni una mera incursión de oportunidad. Representa el hito más consolidado de una estrategia corporativa de largo plazo que el entorno del jugador del Inter Miami viene ejecutando con meticulosidad, la evolución definitiva desde la monetización de los derechos de imagen hacia el control y la gestión directa de activos operativos en la industria global del fútbol.

Para comprender esta dinámica, es imprescindible analizar la arquitectura institucional que ha sostenido la carrera del deportista. Históricamente, la preservación, profesionalización y expansión del patrimonio de la familia estuvieron estructuradas bajo la visión de su padre, Jorge Messi, quien no solo ejerció como representante y manager, sino que sentó las bases operativas de un family office enfocado en la diversificación patrimonial (bienes raíces, licencias de marca y sector hotelero).

Hoy, la incursión en la propiedad de clubes profesionales marca una nueva fase ejecutiva dentro de ese mismo entramado familiar, donde la estructura directiva se consolida a través del involucramiento territorial y operativo de sus allegados.

El modelo de arquitectura patrimonial y la red de clubes

La adquisición del C.D. Eldense, actualmente en la Segunda División de España (LaLiga Hypermotion) y valuado preliminarmente en torno a los 12 millones de euros, debe leerse en simultáneo con las iniciativas desarrolladas previamente en la región. Estructura en Argentina (Leones FC): Radicado en Alvear (Gran Rosario), la institución está presidida por Matías Messi. Funciona como el núcleo de desarrollo formativo, captación e inserción territorial en la provincia de origen de la familia. Proyecto en Uruguay (Deportivo LSM): Desarrollado en Canelones junto a Luis Suárez, abocado a la infraestructura y la competencia formativa en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Anclaje en Europa (C.D. Eldense). Representa el salto de escala hacia un activo de alta competencia conectado directamente al circuito económico de LaLiga.





Aunque formalmente no constituyen un holding unificado con política común de transferencias ni administración centralizada, la disposición geográfica y funcional de estos proyectos traza un mapa claro de integración vertical: desde la formación en origen hasta la inserción en el fútbol profesional europeo.

Gobernanza, due diligence y riesgos operativos

Desde la óptica de la gestión de activos, el paso de cedente de derechos de imagen a propietario único (solo ownership) implica asumir la responsabilidad directa por el flujo de caja, los compromisos laborales y el riesgo de volatilidad del negocio deportivo.

Dependencia del rendimiento deportivo. En la estructura del fútbol europeo, el valor intrínseco del activo oscila de forma abrupta según la categoría. La permanencia en Segunda División sostiene derechos televisivos y patrocinios clave; un descenso a la Primera Federación exige reestructuraciones inmediatas de presupuestos y contratos.

Auditoría y pasivos contingentes. La culminación del proceso de due diligence y la posterior aprobación del Consejo Superior de Deportes de España serán determinantes para estabilizar la ecuación financiera real del club y definir las necesidades de inyección de capital de trabajo posteriores a la compra.



Escalabilidad de la infraestructura: Con un estadio de capacidad limitada (aproximadamente 5.800 espectadores), la maximización de márgenes demandará una optimización rigurosa del ingreso por espectador (yield management), el desarrollo de experiencias corporativas y el aprovechamiento del alcance global de la marca Messi para captar patrocinios internacionales.

El legado directivo y la etapa post-carrera

El verdadero valor estratégico de esta operación radica en su temporalidad. En un momento marcado por redefiniciones personales y por el cierre de ciclos clave dentro de la cancha, la consolidación de esta red corporativa ratifica que el legado de aprendizaje, conducta ejecutiva y visión patrimonial transmitido por Jorge Messi continúa plenamente operativo.





Lionel Messi no solo pasa a administrar su propio capital; asume un rol directivo en la industria que redefinió como atleta. La transición desde la figura publicitaria hacia la de propietario absoluto de activos deportivos marca el estándar de cómo la excelencia deportiva puede transformarse en una gobernanza empresarial sólida, profesional y con visión de permanencia en el tiempo.

Fuente: Especialista Elizabeth Pereyra. Consultora Líder Icep Consultoría & Formación