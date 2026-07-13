El equipo Alma Oeste se consagró campeón de la octava edición del campeonato de fútbol femenino que culminó este domingo en la cancha del Club Deportivo Confluencia. El certamen fue organizado por la Simple Asociación Deportiva del Valle, con el acompañamiento del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

En el campeonato, que forma parte de la Liga Deportiva del Valle (LIDEVA), participaron 10 equipos y más de 200 jugadoras de la región Confluencia, consolidando un espacio de competencia, participación y desarrollo del fútbol femenino en la provincia. La Secretaría de Deportes acompañó desde el comienzo esta propuesta impulsada por dirigentes comprometidos con el desarrollo del fútbol femenino en la región Confluencia.

Alma Oeste se consagró campeón

“Quiero felicitar a los organizadores por sostener a lo largo de estos últimos años una competencia que reúne a la familia y promueve la participación comunitaria, algo que nos solicitó nuestro gobernador, Rolando Figueroa”, destacó la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone. “Para nosotros –agregó– siempre es un orgullo poder estar presentes en cada lugar en donde existan propuestas que impulsan la actividad física, el deporte y la recreación”.

El campeonato comenzó en el mes de abril con fechas programadas los días domingos en la cancha del Club Deportivo Confluencia. Allí mismo se realizó este domingo el cierre del campeonato que tuvo clima de fiesta con la coronación del nuevo campeón y la ceremonia de entrega de premios. Escoltaron a Alma Oeste, Potrero y No Juego Más, en tanto que el cuarto lugar culminó Independiente. Por su parte el equipo de Amapola se llevó el premio Fair Play.