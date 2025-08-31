Neuquén campeón del Nacional Sub 15 femenino

Neuquén se quedó con el título Argentino de Selecciones Sub 15 al derrotar en la final al seleccionado de Tucumán por 2-0 en Santiago del Estero, coronándose por primera vez a nivel nacional. en la categoría.

Con Rodrigo Canales como DT, y acompañado por Martín Canales, Brian Furlon y Ariana Carrasco, Neuquén logró el gran objetivo en Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero, luego de superar en semifinales de gran forma a Junín por 3-0 el sábado.

Jazmin Pérez, la jugadora de la final

En la gran final. Zahiara Campos fue clave con su ingreso,, ya que a los 11´fue derribada en el área. El juez pitó penal y Jazmín Pérez desde los 12 pasos puso el 1-0. Tres minutos más tarde llegó el segundo, gran pase en profundidad para Campos, que quedó mano a mano y con un disparo alto puso el 2-0.

El equipo neuquino fue sólido en defensa tanto en semifinales como en la definición, mostró por momentos un buen juego y justificó con el título, un proceso de años dentro del fútbol neuquino.

Renata Moreira, elegida la mejor arquera del torneo

El plantel de Neuquén: Renata Moreira, Ámbar Taranilla, Asley Barros, Valentina Calfunao, Mía Acuña, Julieta Duran, Helena Blanco, Ludmila Benítez, Renta Dimartino, Jazmín Pérez, Sofía Sandoval, Victoria Alonso, Maure Lara, Alma Salazar, Franchesca Ochiodoro, Zahiara Campos, Sofía Sánchez, Rut Rojas.