Cerca de 100 personas participaron del primer encuentro multideportivo de running, trekking y ciclismo que se realizó en Aluminé. La iniciativa fue organizada de manera conjunta por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes y el municipio local, con el objetivo de promover la actividad física, la recreación y el encuentro comunitario.

“Estas actividades son fundamentales porque permiten ampliar la participación, promover la inclusión y acercar otras formas de recreación a la comunidad, más allá de la competencia. Queremos que el deporte esté presente en cada localidad de la provincia, con propuestas para niños, jóvenes y familias”, destacó la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone.

La jornada comenzó con talleres y capacitaciones específicas para cada disciplina, a cargo de profesores especializados, quienes brindaron herramientas técnicas y recomendaciones para desarrollar las actividades de manera segura.

En trekking, el profesor Facundo Puentes abordó las técnicas para realizar los recorridos, la importancia de contar con la indumentaria adecuada-como zapatillas, remeras térmicas y bastones-, y la necesidad de consultar las condiciones climáticas antes de emprender una salida.

Por su parte, en running, el profesor Ramiro Alias trabajó sobre las características de los circuitos, la planificación de los espacios, las distancias y la resistencia física, teniendo en cuenta las particularidades y los niveles de entrenamiento de cada participante.

En ciclismo, el profesor Jaime Marino hizo hincapié en la bicicleta como medio de transporte y en la importancia de revisar su estado antes de cada salida, conocer aspectos básicos de mantenimiento y reparación, utilizar casco y llevar repuestos. También brindó recomendaciones sobre las técnicas para subir y bajar de la bicicleta y afrontar las distintas dificultades que pueden presentarse en los recorridos.

Encuentro multideportivo en Aluminé: running, trekking y ciclismo

Luego de las capacitaciones, los participantes realizaron una entrada en calor al ritmo de una zumba, a cargo de Ismael Rañipe, para posteriormente dar inicio a los circuitos previstos. Las actividades de running y trekking se desarrollaron en la Reserva Natural Quilque Lil, mientras que el ciclismo recorrió un circuito de 16 kilómetros hacia las afueras de Aluminé, atravesando paisajes naturales y la vegetación característica de la zona.

Nataly Calfinahuel, participante de la jornada, valoró la experiencia y destacó que las capacitaciones le permitieron incorporar herramientas y orientaciones para aplicar en la vida cotidiana. También resaltó la importancia de la organización, el respeto y el encuentro comunitario, y consideró que fue una oportunidad enriquecedora para compartir con vecinos y referentes deportivos en un entorno natural único.

La actividad puso de manifiesto la importancia del trabajo articulado entre la Provincia y el municipio para generar propuestas deportivas y recreativas con presencia en el territorio, promoviendo hábitos saludables, el cuidado de los espacios naturales y la participación de toda la comunidad.