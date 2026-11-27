El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, informó que se encuentra próximo a finalizar el plazo de inscripción al Programa de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento Deportivo 2027. Los interesados tendrán tiempo hasta el próximo 30 de noviembre para presentar la documentación requerida y acceder a esta herramienta de acompañamiento destinada a fortalecer sus trayectorias deportivas.

La iniciativa tiene como objetivo respaldar a atletas neuquinos que forman parte de preselecciones o selecciones nacionales y cuentan con posibilidades de participar en competencias internacionales oficiales de carácter sudamericano, panamericano, mundial u olímpico. A través de este programa, la Provincia busca reconocer el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que demanda la preparación deportiva de alto nivel, brindando una asistencia económica que contribuya a sostener los procesos de entrenamiento y competencia de quienes representan a Neuquén en los principales escenarios deportivos.

Requisitos y documentación

Los aspirantes deberán acreditar su pertenencia a una preselección o selección nacional mediante el aval de la federación deportiva correspondiente o una constancia de designación de la Confederación Argentina de la disciplina.

La documentación deberá presentarse en un único archivo digital en formato PDF y enviarse al siguiente correo electrónico deportesbecas@neuquen.gov.ar.



Podrá ser remitida por la federación deportiva provincial o nacional, por los padres o tutores en caso de menores de edad, o por el propio deportista.

Entre los requisitos se solicita el currículum deportivo con los antecedentes de los últimos dos años, copia del DNI con domicilio actualizado, constancia de CBU, certificado de apto físico vigente, programa de entrenamiento, calendario deportivo anual y objetivos a corto, mediano y largo plazo.

En el caso de los menores de edad, también deberá adjuntarse la documentación correspondiente de sus padres, tutores o responsables, además del acta de nacimiento. Asimismo, se deberá presentar el certificado de antecedentes provinciales y nacionales y la constancia de no ser deudor alimentario.

Desde la secretaría de Deportes se recuerda que el plazo de presentación vence el 30 de noviembre, por lo que se invita a los deportistas que reúnen las condiciones a completar y enviar la documentación dentro del período establecido.