Un triunfo clave consiguió la Selección Argentina en la noche del jueves ante Bahamas, dando un paso más hacia el Mundial de Qatar 2027 tras una nueva fecha del Grupo F de las Eliminatorias. El elenco nacional se impuso por 102 a 65 en el Espacio Polideportivo Diego Armando Maradona de Zárate, por el primero de los dos partidos que afronta en esta ventana de competencia.

La albiceleste edificó su contundente victoria desde el comienzo, ganando todos los parciales: 25-17, 28-18, 30-14 y 19-16. El goleador del equipo y de la noche fue Gonzalo Corabalán, quien finalizó con 20 puntos. Lo siguieron Alex Negrete con 15, Juan Ignacio Marcos con 14 y Juan Pablo Vaulet 13 unidades. El equipo que dirige Pablo Prigioni pudo disimular las bajas de Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Leandro Bolmaro, todos lesionados. En los caribeños no alcanzaron los 16 puntos de Domnick Bridgewater y los 14 de Franco Miller.

Tras este triunfo clave, Argentina recibirá el domingo a Canadá, otra vez en Zárate y desde las 18.10. En caso de ganar ante los canadienses, el equipo dirigido por Pablo Prigioni se clasificará al Mundial. En caso de perder, definirá la clasificación en febrero, cuando visite a Puerto Rico y Bahamas.

Gran triunfo uruguayo

Uruguay venció en la noche del jueves a Canadá, por 84 a 78 como local, y también quedó a una victoria de estar en la cita mundialista en Asia. Tras estos dos partidos, las posiciones del Grupo F quedaron de la siguiente manera: 1°) Canadá, 17 puntos (8 triunfos-1 derrota); 2°) Argentina y Uruguay, 16 (7-2); 4°) Bahamas, 13 (4-5); 5°) Puerto Rico y Panamá, 10 (2-6).

Lo que queda

Domingo 29: Argentina-Canadá, Panamá-Bahamas y Puerto Rico-Uruguay.

Jueves 25 de febrero: Canadá-Panamá, Bahamas-Uruguay y Puerto Rico-Argentina.

Domingo 28 de febrero: Canadá-Uruguay, Bahamas-Argentina y Puerto Rico-Panamá.