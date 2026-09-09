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¿sin el colombiano para el viernes?

Álvaro Montero sería baja en Boca ante Central Córdoba: el motivo por el que viajó a Colombia

El Xeneize le dio licencia al arquero para que acompañe a su familia tras el fallecimiento de su abuela. No está confirmado si atajará el viernes contra Central Córdoba.

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Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Miércoles, 09 de septiembre de 2026 a las 11:07
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Montero viajó a Colombia tras el partido con São Paulo. (Foto: Getty)

Luego de lo que fue la victoria de Boca en la ida ante São Paulo en La Bombonera por la ida de cuartos de la Copa Sudamericana, uno de sus futbolistas dejó inmediatamente el estadio por una situación personal. Álvaro Montero viajó a Colombia luego del fallecimiento de su abuela para acompañar a su familia, por lo que hay chances de que se pierda el partido ante Central Córdoba por el Torneo Clausura. En caso de que el colombiano no pueda estar, Leandro Brey se perfila para ocupar su lugar.

En el duelo de ayer, Montero tuvo una actuación destacada que sirvió a la victoria del Xeneize con un par de buenas intervenciones para sostener el cero en el arco, su sexta valla invicta desde su llegada al club de La Ribera. Luego del encuentro, fue Rodolfo Arruabarrena el que comunicó la situación personal del arquero, que voló hacia Colombia por el fallecimiento de su abuela.

Fue una situación familiar, falleció su abuela y el club le permitió regresar a su país para estar con su familia”, explicó el entrenador de Boca sobre el arquero, sin dar precisiones de si estará o no en el encuentro ante Central Córdoba. Como todavía no hay certezas sobre cuándo regresará Montero a la Argentina, Brey es el principal candidato para atajar el viernes. Eso sí, el cafetero será una fija para la revancha ante São Paulo del próximo martes.

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