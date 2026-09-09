Luego de lo que fue la victoria de Boca en la ida ante São Paulo en La Bombonera por la ida de cuartos de la Copa Sudamericana, uno de sus futbolistas dejó inmediatamente el estadio por una situación personal. Álvaro Montero viajó a Colombia luego del fallecimiento de su abuela para acompañar a su familia, por lo que hay chances de que se pierda el partido ante Central Córdoba por el Torneo Clausura. En caso de que el colombiano no pueda estar, Leandro Brey se perfila para ocupar su lugar.

En el duelo de ayer, Montero tuvo una actuación destacada que sirvió a la victoria del Xeneize con un par de buenas intervenciones para sostener el cero en el arco, su sexta valla invicta desde su llegada al club de La Ribera. Luego del encuentro, fue Rodolfo Arruabarrena el que comunicó la situación personal del arquero, que voló hacia Colombia por el fallecimiento de su abuela.

“Fue una situación familiar, falleció su abuela y el club le permitió regresar a su país para estar con su familia”, explicó el entrenador de Boca sobre el arquero, sin dar precisiones de si estará o no en el encuentro ante Central Córdoba. Como todavía no hay certezas sobre cuándo regresará Montero a la Argentina, Brey es el principal candidato para atajar el viernes. Eso sí, el cafetero será una fija para la revancha ante São Paulo del próximo martes.