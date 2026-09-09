Después de la victoria de Boca por 1-0 frente a São Paulo en La Bombonera, llegó el momento del análisis de Rodolfo Arruabarrena, que se mostró conforme con el resultado y destacó el "partido serio" que hizo su equipo. Además, habló de algunos rendimientos individuales, como el de Alan Velasco y el de Álvaro Montero, del que subrayó su buena actuación pese a una pérdida familiar durante el día de hoy.

"Fue un partido más de Copa Libertadores que de Sudamericana. Muy táctico, donde sabíamos que los pequeños detalles eran importantes. Estuvimos serios a pesar de que arrancaron mejor ellos, terminamos controlando el partido y sacando una ventaja. Sacamos una diferencia mínima, ya pensaremos en la vuelta", comenzó su análisis un Arruabarrena contento con la victoria.

De cara a la vuelta y sobre si Boca pudo haber ampliado la diferencia, el Vasco comentó: "Son pocos los partidos de estos en los que hay un resultado abultado, el miedo a cometer errores hace que se vean partidos así. Son dos clubes con mucha historia, hemos ganado acá los primeros 90 minutos y, con nuestras armas iremos a buscar el partido allá para poder clasificar".

Por otro lado, al ser consultado por su injerencia en el presente de Velasco, el entrenador expresó: "No es virtud mía, es virtud de él de seguir trabajando. Todavía puede dar mucho más, pero solamente yo le puedo dar confianza. Alan lo está haciendo bien, todavía puede mejorar porque a veces se manda algunas cagadas, pero es un chico con hambre y ganas de revertir la situación. Espero que estos aplausos no lo hagan crecerse demasiado, sabe que los elogios pueden hacer daño", dijo acerca de la realidad del ex Independiente.

Por último, el Vasco contó un detalle sobre Álvaro Montero, quien hoy atajó pese a sufrir una pérdida familiar en las últimas horas. "Hoy antes del partido falleció la abuela y ahora está viajando a Colombia. Es un golpe duro para él, pero sin embargo estuvo presente e hizo una gran actuación", sostuvo.