La previa del GP de Canadá encontró a Franco Colapinto entre dos sensaciones muy distintas. Por un lado, el argentino llega con confianza después de su mejor resultado desde que desembarcó en la Fórmula 1; por el otro, Alpine, de la mano de Flavio Briatore, le lanzó una fuerte advertencia antes de salir a pista: no hay margen de error.

El contexto viene marcado por el golpe que sufrió Pierre Gasly en Miami, donde el equipo perdió componentes importantes después de un accidente. Esa situación dejó a la escudería con menos repuestos de los necesarios para afrontar un fin de semana exigente, justo cuando el auto parecía haber dado una señal positiva.



Franco Colapinto explicó la situación en diálogo con ESPN y dejó claro que el problema no pasa solo por el rendimiento. "Tenemos el mismo alerón atrás, que es el que habían traído para él (Gasly) en Miami. Hay un piso un poco diferente también, veremos si eso funciona. El problema más grande es que tenemos uno de todo", señaló.

La frase más fuerte llegó cuando el piloto detalló qué puede ocurrir si aparece un nuevo daño en el monoplaza. "El accidente hizo que perdiéramos partes en Miami y tenemos menos cantidad de cosas, de alerón de adelante estamos limitados, si pasa algo, si rompés algo, tenés que penalizar y largar de boxes. Va a ser un poquito una limitación para este finde, ojalá que salga todo bien, no rompan nada, vamos rápido y listo", remarcó sobre el tirón de oreja de Flavio Briatore a él y a su compañero.

La advertencia quedó asociada al clima de presión que rodea a Flavio Briatore y a Alpine en esta etapa, donde cada error puede costar más de lo habitual. Para Colapinto, el desafío será sostener la velocidad sin transformar el fin de semana en una carrera condicionada desde antes de largar.

Aun así, el argentino también encontró motivos para ilusionarse con el trazado canadiense. “Conozco este circuito y además es el primer trazado del año que ya conozco. A partir de ahora todos serán circuitos en los que ya he corrido, lo cual también es muy positivo”, explicó, valorando una experiencia que puede ayudarlo en un momento clave.

El análisis técnico también alimenta cierta expectativa dentro del box. “Las curvas de alta velocidad son el área en la que tenemos que trabajar más. Miami era un circuito más orientado a baja velocidad, pero las curvas rápidas allí mejoraron respecto a carreras anteriores. Canadá sigue siendo un circuito de baja velocidad, con muchos cambios de dirección. Debería ser una buena pista para nuestro auto", se esperanzó. Canadá aparece entonces como una oportunidad, aunque con una condición imposible de ignorar: correr rápido, pero sin pagar el precio de un golpe.