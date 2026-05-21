La salida del álbum oficial del Mundial 2026 generó furor en todo el planeta, aunque hubo un detalle que llamó poderosamente la atención entre los fanáticos: la ausencia de Neymar entre las figuritas de Brasil. La decisión de Panini sorprendió especialmente a los coleccionistas sudamericanos, que rápidamente comenzaron a preguntarse si el delantero tendría finalmente su propio cromo oficial.

La explicación detrás de esta decisión estuvo relacionada con el complicado presente futbolístico del crack brasileño. Al momento en que el equipo editorial de Panini en Italia cerró el diseño de la colección, la situación física del jugador todavía despertaba muchas dudas. Las lesiones y la irregularidad hicieron pensar que su presencia en la Copa del Mundo no estaba asegurada.

Sin embargo, el panorama cambió por completo cuando Carlo Ancelotti decidió incluirlo en la lista definitiva de Brasil. Esa convocatoria abrió automáticamente la puerta a una actualización especial del álbum, una estrategia que la empresa ya utilizó en anteriores ediciones y que podría repetirse durante las próximas semanas.

¡Llega la figurita de Neymar Jr!

Todo indica que la figurita de Neymar aparecería dentro de un “Update Set”, un paquete especial con nuevos cromos oficiales. Este lanzamiento podría producirse una vez que todas las selecciones participantes confirmen sus listas finales para el Mundial 2026. Aunque todavía no existe una fecha oficial, los coleccionistas creen que el anuncio sería inminente.

El antecedente más fuerte ocurrió durante el Mundial de Qatar 2022. En aquella oportunidad, Panini lanzó una expansión oficial con 79 nuevas figuritas para reemplazar futbolistas que finalmente no participaron del torneo. Entre los nombres más destacados estuvieron Paulo Dybala, quien ingresó por Argentina, y figuras internacionales como Olivier Giroud, Ousmane Dembélé y Eduardo Camavinga.

La actualización de 2022 también incorporó jugadores de distintas selecciones como Hakim Ziyech, Iñaki Williams, João Félix, Rafael Leão, Jamal Musiala y Bruno Guimarães, entre muchos otros. Esa experiencia alimenta ahora la ilusión de millones de fanáticos brasileños que esperan poder completar el álbum con la imagen de su máxima estrella.

¡Llega la figurita de Neymar Jr!

En cuanto a cómo conseguir la nueva figurita, la modalidad sería similar a la utilizada anteriormente. Los “Update Set” suelen venderse en kioscos oficiales, cadenas deportivas, tiendas online y puntos autorizados por la marca. Además, muchos coleccionistas recurren a intercambios y reventa para completar rápidamente las páginas faltantes.

Mientras tanto, la expectativa alrededor de Neymar sigue creciendo. Su posible regreso al álbum no solo representa una gran noticia para los fanáticos de Brasil, sino también un movimiento comercial enorme para Panini, que sabe perfectamente que la imagen del delantero es una de las más buscadas y valiosas de toda la colección.