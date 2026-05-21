La expectativa por una nueva presentación de Franco Colapinto en la Fórmula 1 no deja de crecer. Luego de su destacada actuación en el Gran Premio de Miami, donde logró terminar séptimo y sumar puntos importantes para Alpine, el argentino ya aterrizó en Montreal para disputar el esperado GP de Canadá.

En medio de las actividades previas al fin de semana de carrera, quien llamó la atención fue Pierre Gasly. El piloto francés compartió una historia de Instagram desde Canadá y sorprendió a todos al revelar el particular apodo que utiliza para referirse a su compañero argentino.

“Franquitooo”, escribió Pierre Gasly junto a una imagen relacionada con el inicio oficial de las actividades de Alpine en Montreal. El mensaje rápidamente explotó en redes sociales y los fanáticos argentinos celebraron la buena relación que existe entre ambos pilotos dentro de la escudería.

Pierre Gasly llamó a Franco Colapinto por su apodo

La publicación sirvió además para confirmar que tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly ya comenzaron con la agenda de compromisos previos al Gran Premio de Canadá. Como suele suceder antes de cada carrera, los pilotos participaron de producciones fotográficas, grabaciones promocionales y encuentros organizados por Alpine.

El presente de Franco Colapinto genera ilusión dentro del equipo. El argentino viene de conseguir en Miami su mejor resultado desde su llegada a la máxima categoría y eso elevó considerablemente las expectativas de cara a lo que puede hacer en Montreal. Además, días atrás protagonizó un multitudinario show por las calles de Buenos Aires que revolucionó a los fanáticos.

Mientras tanto, el panorama de Pierre Gasly fue muy distinto en la última carrera. El francés había mostrado un buen ritmo durante las jornadas previas, pero en competencia sufrió un incidente con Liam Lawson que terminó complicando completamente su domingo.

Pierre Gasly llamó a Franco Colapinto por su apodo

Tras un trompo en plena pista, Pierre Gasly debió abandonar y se quedó sin posibilidades de sumar puntos para Alpine. Por eso, el GP de Canadá aparece como una oportunidad ideal para recuperarse y volver a pelear en los puestos importantes del campeonato.

La actividad oficial comenzará el viernes 22 de mayo con las prácticas libres y la clasificación sprint. El sábado se correrá la sprint y luego la clasificación principal, mientras que la carrera central del Gran Premio de Canadá se disputará el domingo 24 desde las 17 horas de Argentina. Toda la acción podrá seguirse a través de Fox Sports y Disney+ Premium.