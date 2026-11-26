La campaña electoral en Independiente quedó marcada por un repudiable hecho violento ocurrido ayer por la noche. Gastón Gaudio recibió una amenaza de muerte que también involucró a sus hijos, a menos de tres semanas para las elecciones presidenciales. Una bandera con un mensaje intimidatorio apareció sobre la avenida Mitre al 2000, en Avellaneda, con una frase dirigida al extenista.

“Gaudio, vamos a matar a vos y a tus hijos”, decía el trapo, escrito con letras rojas y negras sobre una tela blanca que también tenía el escudo del Rojo. El hecho se produjo dos días después del cierre de presentación de listas para los comicios del próximo 13 de diciembre. Hasta el momento, no trascendió quiénes fueron los responsables ni si se realizó una denuncia policial o judicial.

La reacción del campeón de Roland Garros 2004, candidato por la agrupación Gente de Independiente, no se hizo esperar. “Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de m... para mí”, escribió en su cuenta de X. Y agregó: “En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos”.

El repudio de los otros candidatos

La amenaza también generó la reacción de otros postulantes a conducir el club. Luciano Nakis, prosecretario de AFA y candidato por Lista Roja, expresó su solidaridad con Gaudio y su familia: “Con la vida y la familia no se jode. Como padre me revuelve el estómago ver algo así. Ni yo ni nadie de mi espacio va a permitir ninguna expresión de violencia”, expresó.

Otro de los que se sumó al respudio es Enrique Sacco, referente del Movimiento Independiente Auténtico, que condenó el episodio: “Independiente es un club de familias y de valores. La violencia no tiene lugar entre nosotros. Somos candidatos a presidente, acá no hay enemigos”, dijo el periodista.

Las elecciones se realizarán el domingo 13 de diciembre y tendrán cinco listas en competencia, un hecho inédito en la historia del club. Además de Gaudio, Nakis y Sacco, buscarán la presidencia Daniel González, de Agrupación Independiente, que supo estar dentro del club con Hugo Moyano a la cabeza, y Adrián Héctor Simón, de Auténticos Rojos.