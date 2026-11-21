Argentinos Juniors cayó como local ante Independiente 2 a 1 por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal y el Rojo logró avanzar a los cuartos de final para visitar a Vélez en Liniers el próximo fin de semana.

El local cumple con la premisa del juego de posesión de pelota, pero la primera de peligro fue del Rojo, con una pirueta de Maximiliano Tempone que se metió en el 11 inicial por la lesión muscular de Chimi Ávila en los movimientos precompetitivos. Gran atajada del arquero chileno Brayan Cortés a los 5 minutos.

El Bicho sufre en su área por algunas jugadas esporádicas, pero a los 28 tuvo una muy buena doble chance que evitó el arquero de Independiente Santiago Mele.

Tener la pelota no era sinónimo de controlar el partido para Argentinos. A los 40, Independiente llegó al gol en los pies de Maximiliano Meza después de un buen desborde profundo de Josias Palais por la izquierda que terminó mandando un gran centro atrás para la llegada de su compañero que deifnió a la carrera.

De entrada, al minuto del complemento, Argentinos empató de manera tranistoria con un cabezazo de Diego Porcel dentro del área chica, después de un doble jugada que terminó en el centro enviado desde la derecha del ataque del conjunto de La Paternal.

A los 26, Nahuel Banegas de Independiente corrió una pelota dividida que terminó en el área rival. El lateral fue al piso y se levantó antes que su rival. Más visible que potente, Mateo Mendoza tomó de la camiseta al jugador del conjunto de Avellaneda y Jorge Baliño sancionó el penal.

A Meza poco le importó la protesta del conjunto dirigido por Nicolás Diez y con una correcta ejecución le devolvió la ventaja a los dirigidos por Jadson Viera a falta de 15 minutos para el final.

Para el dueño de casa ya no hubo respuestas anímicas ni futbolísticas como para modificar el resultado. Independiente terminó controlando el trámite después de haber tenido un gran sostén en su arquero Mele. Jadson Viera, el criticado entrenador del visitante, sostiene la ilusión de un equipo que se metió por la ventana y ahora sueña despierto.

Síntesis:

Argentinos Juniors 1: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Mateo Mendoza, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Gastón Verón, Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.

Independiente 2: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Josias Palais; Maximiliano Tempone. DT: Jadson Viera.

Goles: PT 40' Meza (I). ST 2' Porcel (A), 30' Meza (de penal I).

Cambios: ST al inicio Tomás Molina por Carrizo, 11' Leonardo Godoy por Arias (I), 26’ Hernán López Muñoz por Carrizo (A) y Claudio Bravo por Viveros (A), 35’ Facundo Jainikoski por Gutiérrez (A), 39’ Iván Morales por Tempone (I), Facundo Cruz por Palais (I) y Matías Abaldo por Meza (I), 42' Juan Fedorco por Montiel (I).

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Diego Armando Maradona (La Paternal).

VAR: Fernando Echenique.

La previa

El conjunto de Avellaneda intentará dar el golpe como visitante, mientras que el Bicho buscará aprovechar su localía y la buena campaña que realizó durante la fase regular. El Argentinos que dirigido por Nicolás Diez llega a este compromiso después de una buena primera etapa del campeonato, aunque con un traspié en su última presentación.

Argentinos terminó segundo en la Zona B con 31 puntos, producto de nueve victorias, cuatro empates y tres derrotas. Sin embargo, en la última fecha cayó 2-0 frente a Huracán en La Paternal y buscará recuperarse ante Independiente. Para este encuentro, el entrenador recupera a Francisco Álvarez, quien cumplió una fecha de suspensión. También volverá a contar con el arquero Brayan Cortés, tras su participación con la selección chilena.

El Rojo consiguió la clasificación a los playoffs en la última jornada, cuando derrotó 2-1 a Deportivo Riestra con un tanto agónico de Felipe Tempone. El equipo conducido por Jadson Viera finalizó séptimo en la Zona A, con 23 unidades, producto de seis triunfos, cinco empates y cinco derrotas.

Independiente buscará aprovechar el envión de la victoria en la última fecha para cambiar la imagen de una campaña irregular. Además, tendrá como objetivo conseguir una victoria en una cancha complicada y avanzar a los cuartos de final. Entre las novedades aparece el regreso de Santiago Montiel, quien cumplió su suspensión, y la reincorporación de Santiago Mele, luego de su convocatoria a la selección uruguaya.

Argentinos Juniors e Independiente cuentan con una extensa historia de enfrentamientos, aunque en los últimos antecedentes predominó la paridad. Para encontrar la última victoria del Rojo en cancha de Argentinos hay que remontarse al 28 de diciembre de 2020, cuando se impuso por 2-0 con goles de Jonathan Menéndez y Alan Velasco. En cuanto a los cruces eliminatorios oficiales, Independiente ganó tres de las cinco series disputadas entre ambos, mientras que Argentinos consiguió avanzar en las dos restantes.