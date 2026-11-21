“Nunca caminarás solo” reza el himno del Livepool inglés, club británico con historia similar a la de Independiente que esta tarde derrotó a Argentinos Juniors en La Paternal 2 a 1 y estuvo acompañado por sus hinchas. Sí, pese a la prohibición para el ingreso de visitantes, en el barrio porteño hubo hinchas del club de Avellaneda en uno de los balcones cercanos al Estadio Diego Armando Maradona.

En un duelo donde, curiosamente, ninguno de los dos vistió de rojo y apelaron a las camisetas alternativas, los colores tradicionales se vieron a la distancia para acompañar a los dirigidos por Jadson Viera.

En familia, dos hombres y una mujer se organizaron desde temprano para balconear y ver a la distancia los dos goles de Maximiliano Meza con los que Independiente logró llegar a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

El próximo fin de semana, el Diablo Rojo visitará a Vélez en Liniers. Por las dimensiones del José Amalfitani, será imposible repetir una imagen semejante, pero más de un hincha del Rojo se las ingeniará para estar cerca del equipo de sus amores y seguir soñando con la obtención del título nacional y la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

De Caballito a La Paternal

La escena de los hinchas viendo un partido oficial desde algún balcón es un clásico de la cancha de Ferro, en el barrio porteño de Buenos Aires, pero ahora se sumó La Paternal con la presencia de Independiente en los playoffs.

El Verde acaba de quedar eliminado del Reducido en la Primera Nacional por lo que seguirá en segunda división una temporada más.