San Lorenzo atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. La salida de Gustavo Álvarez dejó vacante el banco de suplentes y aceleró la búsqueda de un entrenador capaz de enderezar el rumbo de un equipo golpeado tanto por los resultados como por una compleja situación institucional. En ese escenario apareció un nombre que ilusiona a los hinchas: Iker Muniain.

El ex futbolista español mantuvo una reunión con la dirigencia encabezada por Marcelo Culotta y dejó una imagen muy positiva. Tanto es así que el Vasco pasó de ser una alternativa a convertirse en uno de los candidatos más firmes para asumir la conducción técnica del conjunto de Boedo.

Muniain conoce de primera mano la realidad azulgrana. Su paso por el club le permitió vivir desde adentro las dificultades que atraviesa la institución, pero también entender el enorme peso de su historia y el sentimiento de una hinchada que nunca deja de acompañar.

Cuando decidió llegar al fútbol argentino, lo hizo impulsado por un desafío personal y por la pasión que le despertaba San Lorenzo. Esa identificación con los colores le permitió construir rápidamente una relación especial con los hinchas, que reconocieron su compromiso dentro y fuera de la cancha.

Ahora, la historia podría tener un nuevo capítulo. Ya no como jugador, sino como entrenador. En Boedo valoran su conocimiento reciente del plantel, su visión moderna del juego y la energía que transmitió durante los encuentros con los dirigentes.

Mientras tanto, otros nombres de peso continúan en evaluación. Néstor Gorosito, Ramón Díaz y Rubén Darío Insua siguen formando parte de la lista de candidatos que maneja la comisión directiva. Sin embargo, la irrupción de Muniain modificó el escenario y abrió la puerta a una apuesta diferente.

La dirigencia pretende definir al nuevo entrenador en los próximos días para comenzar cuanto antes la planificación deportiva de un semestre que será determinante. El desafío no será sencillo: deberá reconstruir la confianza de un plantel golpeado y devolverle competitividad a un equipo que hace tiempo busca recuperar su mejor versión.

Por eso, la posibilidad de que Muniain tome las riendas genera expectativa. El Vasco sabe que encontrará un club en crisis, pero también entiende que pocas oportunidades son tan especiales como dirigir a una institución con la que construyó un vínculo tan profundo en tan poco tiempo.

En Boedo ya comenzó la cuenta regresiva. Y mientras la dirigencia analiza los últimos detalles, el nombre que más fuerte resuena en los pasillos del Nuevo Gasómetro es el de aquel español que llegó como futbolista y que ahora sueña con convertirse en el hombre que saque al Ciclón de la tormenta.