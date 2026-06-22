Cuando esperaba iniciar su pretemporada con normalidad, San Lorenzo amaneció este lunes con la inesperada noticia de la renuncia de Gustavo Álvarez como entrenador. El mismo día en que el plantel del Ciclón debía iniciar su preparación bajo las órdenes del DT, la bomba estalló por una serie de diferencias con la nueva dirigencia encabezada por Marcelo Culotta en torno al armado para el segundo semestre. Walter Perazzo quedó al frente del plantel de manera interina. Apuntan a Rubén Insúa como principal posible reemplazante.

El conflicto se profundizó por la lista de futbolistas que el DT pretendía apartar de cara a la reestructuración del equipo, con Luciano Vietto como uno de los nombres a salir. Mientras Álvarez consideraba necesario prescindir de varios jugadores, además del ex Racing, la Comisión Directiva intentó imponer que algunos apartados volvieran al plantel y esto derivó en que el técnico decidiera finalmente dar un paso al costado.

La salida sorprendió incluso al plantel, que llegó al desayuno previo al entrenamiento y se encontró sin la presencia de Álvarez y sus colaboradores. El ex Universidad de Chile había asumido en marzo y su trabajo había conformado a pesar del golpe que significó quedarse afuera de la Copa Sudamericana en fase de grupos. San Lorenzo llegó a los octavos de final del Torneo Apertura y se preparaba para un segundo semestre con Copa Argentina y Torneo Clausura por delante. Ahora, los dirigentes deberán acelerar la búsqueda de un mientras Perazzo, coordinador de fútbol, asume de manera interina.

Ciclo corto y reemplazo en vista

Tan solo fueron tres meses los de Álvarez al mando del Ciclón, tiempo en el que dirigió 13 partidos con tres victorias, siete empates y tres derrotas. Si bien surgieron cuestionamientos, sobre todo por la eliminación en Copa Sudamericana, el trabajo del entrenador campeón en el fútbol chileno todavía no estaba bajo la lupa y fueron los conflictos internos con la CD los que decantaron en su salida. Hace semanas, se reunió con el presidente Culotta y otros dirigentes para planificar la pretemporada que comenzaría hoy y finalmente lo tuvo como el gran ausente.

Álvarez sorprendió al abandonar San Lorenzo, luego de tres meses.

En cuanto al reemplazo, hoy todo apunta a que San Lorenzo volverá a buscar a Insúa. El Gallego volvió a Boedo para su segundo ciclo en mayo de 2022 y fue relevado de su cargo en abril de 2024 tras varios entredichos con el entonces mandatario Marcelo Moretti, además de una merma en el rendimiento. En ese ciclo, el entrenador llevó al Ciclón a clasificarse a Copa Libertadores luego de tomarlo en medio de la pelea por no descender.