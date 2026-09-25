¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Amistoso internacional

Ancelotti sufrió hasta el final: Brasil empató con Australia en el minuto 95

La Canarinha, que apostó por un esquema ultraofensivo con Vinícius, Raphinha, Endrick y Estevao, estuvo al borde de una nueva decepción. Perdía por un golazo de Irankunda, pero un cabezazo de Rayan en el minuto 95 rescató el empate 1-1.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Viernes, 25 de septiembre de 2026 a las 12:35
PUBLICIDAD
Rayan marcó en el minuto 95 y evitó la derrota de Brasil ante Australia en Townsville.

Brasil volvió a dejar más dudas que certezas. En su regreso a la competencia tras la decepcionante actuación en el Mundial 2026, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti apenas pudo rescatar un empate 1-1 frente a Australia gracias a un gol en el tiempo de descuento, cuando la derrota parecía inevitable.

La selección brasileña presentó una formación decididamente ofensiva. El entrenador italiano apostó por un 4-2-4 con Vinícius Junior, Raphinha, Endrick y Estevao en ataque, buscando imponer condiciones desde el inicio. Sin embargo, la propuesta nunca logró traducirse en un dominio contundente sobre el conjunto australiano.

En un campo de juego muy castigado en el estadio de Townsville, Australia sorprendió desde el arranque. De hecho, la primera gran intervención del partido fue de Hugo Souza, quien evitó la caída de su arco ante un potente remate de Nestory Irankunda. Brasil reaccionó con el correr de los minutos, tuvo más posesión y algunas aproximaciones, pero le faltó profundidad para transformar ese dominio en situaciones claras.

La resistencia australiana encontró premio a los 68 minutos. Irankunda, una de las figuras del encuentro, ejecutó un tiro libre impecable que se coló junto al ángulo y dejó sin respuestas al arquero brasileño. El gol silenció a la Canarinha y profundizó las dudas de un equipo que no lograba romper la defensa rival pese a contar con varias de sus máximas figuras en cancha.

Con el resultado adverso, Ancelotti movió el banco en busca de una reacción. Ingresaron Samuel Lino, Matheus Cunha y Rayan para darle más frescura al ataque, mientras Raphinha continuó siendo el jugador más insistente en la búsqueda del empate.

Cuando la derrota parecía sellada, llegó el alivio. En el minuto 95, Raphinha ejecutó un córner preciso y Rayan apareció en el área para conectar un cabezazo que decretó el 1-1 definitivo. El tanto evitó una caída que hubiera generado fuertes cuestionamientos, aunque el resultado dejó en evidencia que Brasil todavía está lejos del nivel que pretende recuperar bajo la conducción de Ancelotti.

La igualdad sirve apenas como consuelo para una selección que continúa en proceso de reconstrucción y que sigue buscando respuestas futbolísticas. El empate evitó el golpe final, pero no borró las preocupaciones de una Canarinha que aún no encuentra su mejor versión.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD