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El primer once post-messi

El primer equipo que probó Scaloni para la fecha FIFA: Lautaro y Julián, juntos

En el primer once de la era post-Messi, Scaloni juntó a Lautaro Martínez y Julián Álvarez en la delantera y Franco Mastantuono apareció como volante por derecha.

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Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Jueves, 24 de septiembre de 2026 a las 14:12
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Scaloni ya tiene en mente un equipo para jugar el miércoles ante Bolivia. (Foto: X @Argentina)

Todavía con varios días por delante hasta el primer encuentro por fecha FIFA, Lionel Scaloni ya empezó a darle forma al equipo de la Selección Argentina para el amistoso ante Bolivia. En el primer ensayo táctico de este miércoles, el entrenador, que afrontará sus primeros pruebas post retiro de Lionel Messi de la Albiceleste, probó un equipo con varias novedades, entre ellas la presencia de Lautaro Martínez y Julián Álvarez juntos en ataque. Además, Franco Mastantuono fue ubicado sobre la derecha del mediocampo.

En lo que sería la primera gran medida del post Messi, la dupla que conforman Lautaro Martínez y Julián Álvarez sería una fija para el duelo del miércoles. El Toro y la Araña habían coincidido como titulares apenas en nueve ocasiones en Argentina, siete de ellas en partidos oficiales. Además del frente de ataque, otras novedades fueron Mastantuono sobre la derecha y el recambio en los laterales con Agustín Giay de lateral derecho y Facundo Medina ocupando el flanco izquierdo.

Argentina volvió a entrenar pensando en Bolivia, el primer amistoso de la fecha FIFA. (Foto: X @Argentina)

La formación completa que paró Scaloni estuvo integrada por Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono y Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Dentro de este once, hay que recordar que Enzo Fernández está suspendido por su expulsión en la final ante España y será reemplazado por Palacios, en tanto que Nicolás Tagliaficono participó del ensayo de fútbol.

Los nuevos también tuvieron minutos

Durante la práctica también ingresaron algunos de los futbolistas que fueron convocados por primera vez a la Selección para que el cuerpo técnico de Scaloni los pudiera observar. Román Vega ingresó en el lateral izquierdo, mientras que Tomás Palacios lo hizo como zaguero y Leonel Flores también tuvo minutos como segunda punta dentro del esquema del DT. La Albiceleste enfrentará al seleccionado boliviano el próximo miércoles 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes y continuará su serie de amistosos ante Burkina Faso y Benín.

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