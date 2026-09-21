Gianni Infantino propone reformar la gobernanza de la FIFA

En una carta enviada al Consejo de la FIFA y a los presidentes de las 211 asociaciones, Gianni nfantino sostuvo que la organización debe analizar si su actual modelo de gobernanza continúa siendo adecuado para la magnitud y complejidad de las decisiones que enfrenta. Entre las propuestas, incluyó una evaluación independiente del marco vigente y posibles mejoras en los procesos de toma de decisiones.







Además, el dirigente confirmó que fue retirada la propuesta que contemplaba una inversión minoritaria en una sociedad comercial controlada por la FIFA. Según explicó, la iniciativa había generado inquietud al hacerse pública antes de completar el proceso institucional previsto y, finalmente, no seguirá adelante.

Las propuestas que reciban las federaciones antes de la próxima reunión del Consejo, prevista para el 15 de octubre de 2026, podrán ser analizadas en ese encuentro. En caso de que las reformas requieran modificaciones estatutarias, deberán ser posteriormente sometidas al Congreso de la FIFA para su examen y aprobación.