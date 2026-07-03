La Selección Argentina vivió una jornada diferente en la antesala del compromiso frente a Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. En medio de la preparación final en Miami, el plantel encabezado por Lionel Scaloni recibió una visita inesperada que mezcló fútbol, música y pasión argentina: Andrés Calamaro apareció en el entrenamiento y revolucionó al grupo.

El histórico cantante llegó al predio donde trabaja la Scaloneta en Estados Unidos y rápidamente se convirtió en uno de los protagonistas del día. Distendido y de muy buen humor, el artista compartió charlas futboleras con varios integrantes del plantel y se mostró muy cercano a todos los referentes del equipo campeón del mundo.

Uno de los momentos más comentados fue el encuentro entre Andrés Calamaro y Lionel Messi. Ambos se saludaron con un fuerte abrazo y mantuvieron una breve conversación al costado de la cancha, mientras las cámaras de la AFA registraban cada instante. También hubo tiempo para un intercambio relajado con Lionel Scaloni, quien siguió atentamente la práctica antes del duelo clave.

La visita del músico incluyó además una foto junto al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. La postal reunió a tres figuras muy representativas de la cultura popular argentina y despertó miles de comentarios de los hinchas que siguen cada movimiento de la delegación en el Mundial.

Horas después del entrenamiento, la cuenta oficial de la Selección Argentina publicó un video especial de la práctica vespertina. Allí, el propio Andrés Calamaro apareció frente a cámara para introducir las imágenes del equipo y dejar una propuesta musical que terminó marcando el tono emotivo del clip.

“Me gustaría que escuchemos esta edición con ‘Para no olvidar’”, pidió el cantante, haciendo referencia al clásico tema de Los Rodríguez lanzado en 1995. La frase no tardó en viralizarse entre los fanáticos, especialmente por la conexión sentimental que la canción mantiene con varias generaciones de argentinos.

La emotiva visita de Calamaro a la Selección

Con el riff característico de fondo, el video mostró distintas escenas del entrenamiento: goles de Lionel Messi, indicaciones tácticas de Lionel Scaloni y momentos íntimos del plantel en la concentración de Florida. La combinación entre fútbol y rock generó un clima especial que fue celebrado por los seguidores del seleccionado.

Mientras crece la expectativa por el encuentro frente a Cabo Verde, la presencia de Andrés Calamaro aportó un impulso anímico extra para la Selección Argentina. Con la ilusión intacta y el sueño de defender el título mundial, el equipo albiceleste ya se prepara para afrontar su primer gran desafío de eliminación directa en el torneo.

La emotiva visita de Calamaro a la Selección