Cabo Verde, uno de los rivales de la Selección argentina en los 16avos de final del Mundial 2026, sorprendió con una singular estrategia para formar su equipo. De los 26 futbolistas convocados, apenas 12 nacieron en el archipiélago, mientras que los otros 14 fueron convocados tras un minucioso trabajo de scouting sobre la diáspora caboverdiana repartida por Europa y Estados Unidos.

Este proyecto fue impulsado por la Federación Caboverdiana de Fútbol, que adoptó un modelo similar al de Marruecos, otro seleccionado africano que en los últimos años reclutó jugadores con raíces nacionales en el exterior. La idea fue convencer a futbolistas con ascendencia caboverdiana para que representen al país de sus padres o abuelos, conformando un plantel competitivo a pesar de la limitada infraestructura local.

La particularidad de este fenómeno radica en la historia y demografía del país, que posee una enorme comunidad en el exterior, especialmente en Estados Unidos, Portugal, Países Bajos, Francia e Irlanda. Se calcula que alrededor de un millón de caboverdianos o descendientes viven fuera del archipiélago, cifra que duplica a la población residente en las islas frente a las costas de Senegal y Mauritania.

Esta extensa diáspora fue crucial para que los 'Tiburones Azules' alcanzaran por primera vez un Mundial y avanzaran invictos hasta la fase de eliminación directa. Según datos del periodista Nahuel Lanzón, solo 7 jugadores del plantel disputaron al menos una temporada en la Primera División de Cabo Verde, lo que refleja que el equipo se armó más por reclutamiento global que por desarrollo local.

Entre los futbolistas nacidos fuera del país, varios son titulares y piezas clave del seleccionado dirigido por Bubista. La ciudad de Rotterdam, en Países Bajos, fue la que más aportó, con seis jugadores nacidos allí: Sidny Lopes Cabral, Laros Duarte, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues y Dailon Livramento.

También hay jugadores nacidos en Francia, como Logan Costa (Saint-Denis), Steven Moreira (Noisy-le-Grand) y Willy Semedo (Bordeaux). Portugal sumó a Wagner Pina y Telmo Arcanjo, ambos de Lisboa, y Hélio Varela, nacido en Almada. Desde Estados Unidos llegó el arquero CJ dos Santos, nacido en Philadelphia, y desde Irlanda el defensor Roberto “Pico” Lopes, nacido en Dublín, uno de los casos más emblemáticos del proceso de captación.

Más allá de lo deportivo, esta historia habla de identidad y pertenencia. Muchos de estos jugadores nacieron y se formaron en academias europeas o estadounidenses, pero eligieron defender al país de sus raíces familiares. Ese sentido de pertenencia fue uno de los factores clave para que Cabo Verde empatara ante España, Uruguay y Arabia Saudita, logrando una clasificación histórica a la fase eliminatoria.

La diáspora como motor del éxito deportivo

La historia también invita a imaginar lo que pudo haber sido. A lo largo de los años, varios futbolistas reconocidos mundialmente tuvieron raíces caboverdianas y podrían haber defendido a este seleccionado africano. Entre ellos están Patrick Vieira, campeón del mundo con Francia en 1998, cuya madre nació en Cabo Verde, y Henrik Larsson, histórico delantero sueco con padre caboverdiano.

En tiempos más recientes, los hermanos Ruben Semedo y Nelson Semedo, este último ex Barcelona, también tienen vínculos familiares con el país africano. Sin embargo, futbolistas como Nuno Mendes y Renato Veiga optaron por representar a Portugal, a pesar de sus raíces caboverdianas.

Cabo Verde, la selección del Mundial 2026 que armó su equipo desde la diáspora

La diáspora se convirtió así en una herramienta deportiva fundamental para un país pequeño, con escasa infraestructura y una liga local de menor desarrollo. Cabo Verde llegó a su primera Copa del Mundo con un plantel disperso en clubes de Portugal, Países Bajos, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Rusia, Turquía, Finlandia, Rumania, Chipre e Israel.

Aunque la mayoría de estos jugadores no pasaron por la liga caboverdiana, encontraron en la Selección un punto de encuentro común que les permitió hacer historia en el Mundial 2026.