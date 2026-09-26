Más allá de las polémicas, las peleas y todos los factores externos que acontecieron en la Supercopa Internacional, lo que queda claro desde lo futbolístico es que Ángel Di María fue la gran figura del encuentro. Anotó un golazo de tiro libre, otro de penal y comandó a su equipo a la consagración en el triunfo de Rosario Central por 3 a 1 sobre Estudiantes de La Plata que tuvo por escenario el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Con la emoción a flor de piel, el Fideo se expresó sobre lo que significó consagrarse campeón con la camiseta del club de sus amores. "Alegría, felicidad por mi familia, por toda esta gente, por el apoyo constante".

El capitán confesó que la charla motivacional a sus compañeros en la previa del partido pasó por ese elemento central, el del esfuerzo de la gente. "Se los dije a los chicos antes de salir. Estamos a fin de mes y esta gente vende todo, gasta todo... le da exactamente igual donde juguemos, viajan, no tienen problema, no miran si jugás copa, si jugás otra cosa, ellos quieren viajar, disfrutar, comer asado, y estar siempre cerca de Central", marcó.

El gol tempranero de Estudiantes de La Plata vaticinaba una tarde complicada para el Canalla, según puntualizó el propio Di María. "Cuando nos hacen el primer gol, te juro que sentí que si no ganamos, iba a sentir que los defraudaba de verdad. Se terminó dando y nada, la verdad que muy feliz, muy contento porque los chicos también se lo merecían, veníamos trabajando bien, somos competitivos, dábamos pelea siempre".

A la hora de explicar su gran actuación, Ángel comentó que es posible por el esfuerzo de sus compañeros. "No siento que me hice cargo, acá todos nos hacemos cargo, a veces la responsabilidad pasa más por mí. Ellos no quieren que pase por mí, intentan siempre arroparme, que esté contenido, intentan correr por mí y claro, cuando tengo la pelota estoy descansado y puedo hacer la diferencia, pero es gracias a ellos. Esto es un equipo que hace un poco de cada cosa para poder hacer el partido perfecto y creo que eso nos está llevando a ir consiguiendo cosas".

Respecto de dónde sacó la idea de su enorme tiro libre, Di María expresó que se inspiró en Lionel Messi. "Antes de ir a la cancha, por los nervios y eso, estoy con el celu. Intento no pensar tanto, y me apareció el tiro libre de Leo a Estados Unidos en la Copa América y cuando me quedó el tiro libre acá dije ´bueno, lo intento... porque no, no soy Leo, pero capaz que sale´ y la verdad que salió, así que nada, inspirarme en él es algo muy lindo, es el mejor de la historia y la verdad que me pone muy feliz por haber podido hacer el gol, que eso nos dio una tranquilidad muy grande".

Finalmente, el capitán de Rosario Central habló de lo que significó el cierre del partido, plagado de polémica, peleas y bronca. "Creo que dijeron que uno de los nuestros pasó gritando el gol. No lo vi la verdad. Puede ser que sí, puede que no, pero bueno, al final el partido se fue dando de esa manera. Estaba todo un poco más caldeado, había patadas, todo", cerró.