Daniel Osvaldo internado en terapia intensiva tras cirugía

Daniel Osvaldo evoluciona de manera favorable luego de haber sido operado por un derrame pleural derecho en el Hospital Lavallol, donde permanece internado. Sus familiares dieron detalles actualizados sobre su cuadro, en medio de horas de mucha preocupación por su estado de salud.

Por qué operaron a Daniel Osvaldo y cómo es su evolución

El exfutbolista de 40 años había sido encontrado en su casa de Banfield por su hermana, quien se encargó de buscar asistencia médica y lo acompañó para que le brindaran una rápida atención. Tras la intervención que le practicaron, quedó en terapia intensiva y con pronóstico reservado.

Según indicaron varios medios, Osvaldo llevaba algunos días sintiéndose mal y esto alertó a sus familiares. Ya lejos de su etapa de jugador, era parte de un ciclo de entrevistas organizadas por Olé, este 29 y 30 de septiembre de hecho iba a participar de una actividad organizada por el diario deportivo.

Su retiro profesional se dio en julio de 2020, cuando se desempeñaba en Banfield. Antes de eso había tenido experiencias en Huracán, Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Espanyol, Roma, Southampton FC, Juventus, Inter, Boca, Porto y también vistió la camiseta de la Selección de Italia.

Según informó el periodista Ángel De Brito en la red social X, el exfutbolista de Boca y actual músico ingresó al centro de salud por un severo dolor torácico. Tras los primeros estudios, los profesionales le diagnosticaron un derrame pleural acompañado por una complicación circulatoria: venas tapadas con afectación directa en una de sus piernas.

Más allá del parte estrictamente médico, se dieron a conocer detalles sobre su entorno y su situación socioeconómica actual. Según reveló De Brito, el exfutbolista no cuenta con obra social, por lo que de las gestiones y el seguimiento de su atención médica se encargó un hermano que se desempeña como funcionario público.

En la actualidad, el exjugador de la Selección de Italia vive en la localidad bonaerense de Banfield, donde alquila una vivienda cerca de la cancha del club homónimo. En estos momentos difíciles, Osvaldo se encuentra permanentemente acompañado por sus hermanos Valeria y Jonhy, quienes actúan como su principal sostén en el centro de salud.

Antes de esta internación, Osvaldo estaba abocado a sus proyectos musicales y tenía prevista una presentación junto a su banda para el 31 de octubre en Café Berlín. También llevaba adelante un ciclo de entrevistas.

La noticia generó un profundo impacto en el ambiente deportivo y artístico, a la espera de un nuevo parte médico oficial que detalle la evolución de su cuadro de salud.